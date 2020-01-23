سياسي إيطالي يتصل بمهاجر تونسي ليسأله: هل تروج المخدرات؟

ندد السفير التونسي لدى روما معز السيناوي بـ"السلوك المزعج" للسياسي اليميني الإيطالي ماتيو سالفيني الذي كان كلم، الثلاثاء، خلال حملته الانتخابية في بولونيا، مقيماً تونسياً عبر الهاتف الداخلي للعمارة حيث يسكن وسأله إن كان "يروج المخدرات".

وصرح السفير التونسي لوكالة "ايه. جي. اي"، إثر سؤال عن تصرف زعيم حزب "رابطة الشمال" المنتمي لليمين المتطرف حيال الأسرة التونسية، أن هذا السلوك "استفزاز، وعدم احترام تام لسكن خاص".

وعبّر السفير عن "قلقه إزاء السلوك المزعج لسيناتور في جمهورية"، في إشارة إلى سالفيني، وهو وزير الداخلية الإيطالي السابق، مندداً بـ"التشهير الظالم" بأسرة تونسية.

وتجوّل سالفيني، خلال حملته الانتخابية مساء الثلاثاء في حي بمدينة بولونيا، وتوجّه محاطاً بكاميرات إلى منزل قادته إليه مقيمة في الحي ادعت أن ساكنه يروج المخدرات.

وبعد أن ضغط زر الهاتف الداخلي للمنزل، قال سالفيني مخاطباً المقيم التونسي فيه: "مساء الخير. أبلغنا سكان بأمر بغيض بشأنكم. قالوا لنا إن قسماً من المخدرات التي تباع في الحي مصدرها منزلكم. هل هذا صحيح أم خاطئ؟".

وبعد أن قطع مخاطبه الاتصال، سأل سالفيني المحيطين به: "أهو تونسي؟ من يروج المخدرات؟ الابن أم الأب؟".

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من جهته، عبّر "المنتدى التونسي للحقوق الاقتصادية والاجتماعية" (وهي منظمة غير حكومية تونسية) عن "استنكاره" لهذا السلوك "الشعبوي" في ظرف "تصاعد مشاعر كراهية الأجانب خصوصاً التونسيين".

وأكد المنتدى في بيان استعداده لتوفير "دعم قانوني لكل ملاحقة هدفها إحقاق العدالة أمام المحاكم الإيطالية أو المحكمة الأوروبية لحقوق الإنسان".

وبحسب وسائل إعلام إيطالية، فإن الأسرة التونسية اتصلت بمكتب محاماة لدراسة احتمال مقاضاة سالفيني.

ويأمل حزب "رابطة الشمال" في الفوز، الأحد، في انتخابات إقليمية مهمة جداً في منطقة اميلي روماني.

وقد يؤدي فوز اليمين المتطرف في معقل اليسار الإيطالي إلى سقوط الحكومة التي شكلها "الحزب الديمقراطي" المنتمي إلى اليسار و"حركة خمس نجوم"، ما سيؤدي إلى تنظيم انتخابات تشريعية مبكرة. وسالفيني يسعي لهذا الأمر بحماسة.