ساعي بريد مهدد بالسجن.. امتنع عن توزيع الطرود 14 سنة

يواجه ساعي بريد ياباني احتمال مقاضاته بعدما اكتشفت الشرطة وجود جبل من البريد المتراكم في منزله على مدار سنوات طويلة، نتيجة امتناعه عن توزيعه لاعتباره "عملا مملا"، وفق ما أوردت وسائل الإعلام.

وصرّح ناطق باسم الشرطة لوكالة فرانس برس الجمعة بأنه "مثل ساعي البريد السابق أمام المدعي العام بتهمة انتهاك القانون البريدي".

وأفادت وسائل إعلام يابانية بأن الرجل البالغ 61 عاما لديه في منزله في كاناغاوا قرب طوكيو، حوالي 24 ألف بريد تعود إلى الفترة الممتدة بين العامين 2003 و2019.

وقال ساعي البريد للشرطة "لقد كان عمل مملا جدا، لكنني لم أكن أريد أن يعلم زملائي بأنني أقل قدرة على العمل من الشباب".

ولفت الناطق باسم الشرطة إلى أنه في حال إدانته، قد يواجه المتهم عقوبة بالسجن لمدة لا تقل عن 3 سنوات وغرامة 500 ألف ين (4100 يورو).

يشار إلى أن شركة البريد اليابانية أقالته من وظيفته بعدما اكتشفت أمره في أواخر العام 2019، وفي حينها قدّم اعتذارا لعدم تسليم البريد واعدا بضمان وصوله إلى أصحابه.