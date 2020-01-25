مقتل أسرة أردنية مكونة من 6 أفراد اختناقاً بغاز المدفأة

توفي ستة أشخاص من أسرة أردنية واحدة اختناقا في منزلهم في الكرك جنوب البلاد إثر استنشاقهم الغازات المنبعثة من مدفأة الغاز بالمنزل أثناء نومهم، حسبم ا أعلنت مديرية الدفاع المدني في بيان السبت.

ونقل البيان عن الناطق الإعلامي للدفاع المدني أياد العمرو قوله إن "كوادر الإسعاف في مديرية دفاع مدني الكرك تعاملت مساء اليوم (السبت) مع وفاة ستة أشخاص من عائلة واحدة إثر استنشاقهم الغازات المنبعثة من مدفأة الغاز داخل منزلهم بمنطقة سول" الواقعة في محافظة الكرك 118 كلم جنوب عمان.

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وأضاف أن "فرق الإسعاف قامت بإخلاء المتوفين وهم الأم والأب وأطفالهم الأربعة إلى مستشفيي الكرك الحكومي والأمير علي العسكري".

ودعا العمرو المواطنين إلى "ضرورة الاستخدام الآمن والسليم للمدافئ وتفقد الخراطيم الواصلة ما بين الأسطوانة وجسم المدفأة وعدم ترك المدفأة مشتعلة أثناء النوم".

وغالبا ما تقع حوادث من هذا النوع في الأردن حيث تلجأ العديد من الأسر إلى استخدام المدافئ النفطية والغازية منخفضة الكلفة وتركها تعمل أثناء نومهم.

ويشهد الأردن منذ أيام منخفضا جويا أدى إلى تدني كبير في درجات الحرارة ليلا.