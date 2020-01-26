أوبرا باريس تعيد فتح أبوابها بعد إضراب غير مسبوق

التقت أوبرا باريس، مساء السبت، مجددا جمهورها بعد إضراب غير مسبوق احتجاجا على إصلاح النظام التقاعدي، إلا أن اتحاد النقابات حذر من أنه يبقي على التعبئة للوصول إلى "سحب مشروع القانون".

وكان العمل متوقفا في الدار منذ شهر ونصف الشهر دفاعا عن النظام التقاعدي الخاص الذي تتمتع به، والذي سيختفي بموجب إصلاح النظام التقاعدي الذي عرضته الحكومة وأثار إضرابات وتظاهرات واسعة منذ الخامس من كانون الأول/ديسمبر.

وجاء في بيان اتحاد النقابات أن قرار استئناف العروض أتى للمحافظة على استمرارية الدار الاقتصادية، لكن التعبئة مستمرة لحين سحب مشروع القانون.

وخلال الإضراب ألغي أكثر من 70 عرضا. وتجاوزت الخسائر على صعيد البطاقات التي باتت الآن بحدود 15 مليون يورو، المساهمة السنوية للدولة في صندوق دار الأوبرا. ولم يحدد نص اتحاد النقابات ما إذا كان استئناف العروض نهائيا.