بعد ادعاء بشتمها.. بومبيو يتهم مراسلة بالكذب مرتين

اتهم وزير الخارجية الأميركي مراسلة لمحطة الإذاعة الوطنية بالكذب عليه وخرق "القواعد الأساسية للصحافة واللياقة"، بعد أن قالت إن بومبيو شتمها مراراً بعد مقابلة اتسمت بالحدة.

وقالت مراسلة المحطة ماري لويس كيلي، يوم الجمعة، إن بومبيو شتمها واستخدم مراراً كلمة نابية خلال انتقاد حاد عقب سؤالها عن أوكرانيا والسفيرة الأميركية المقالة لدى كييف خلال مقابلة استمرت 9 دقائق.

كذبت مرتين

وقال بومبيو في بيان يوم السبت إن كيلي كذبت عليه مرتين، الأولى عند التجهيز للمقابلة ثم كذبت عليه مرة أخرى عند الاتفاق على إجراء حوار بعد المقابلة ليس للنشر. وأضاف: "إنه أمر مخز أن تختار هذه المراسلة خرق القواعد الأساسية للصحافة واللياقة. هذا مثال آخر يوضح كيف أن الصحافة أصبحت غير متوازنة في سعيها لإيذاء الرئيس (دونالد) ترمب وإدارته. وقال: "وليس غريبا ألا يثق الشعب الأميركي في كثيرين في وسائل الإعلام عندما يظهرون بشكل مستمر أجندتهم وعدم أمانتهم".



ويتركز الخلاف على مقابلة أجرتها كيلي مع بومبيو سألته خلالها عن إيران وسفيرة الولايات المتحدة في أوكرانيا ماري يوفانوفيتش التي أقالها ترمب في مايو/ أيار الماضي.

امتحن ثقافتها

وقال بومبيو إنه وافق فقط على تناول موضوع إيران خلال المقابلة. وبعد ذلك قالت كيلي لمحطة الإذاعة الوطنية إنه صرخ وسبها مراراً. وأضافت أنه طلب من مساعديه إحضار خريطة للعالم غير مميزة، وطلب من كيلي أن تحدد مكان أوكرانيا وهو ما فعلته.





وقالت كيلي إن مساعدي بومبيو لم يشترطوا أن يكون اللقاء الذي سيتم بعد المقابلة ليس للنشر. وقالت "نفس الموظفة التي أوقفت المقابلة ظهرت مرة أخرى وطلبت مني اصطحابها أنا فقط دون جهاز تسجيل.. على الرغم من أنها لم تقل لي إن الكلام غير صالح للنشر كما أنني لم أوافق على ذلك".