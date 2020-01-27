بريطانيا تستقطب علماء ومواهب العالم بتأشيرات سريعة

تخطط بريطانيا لاستقطاب أفضل المواهب العالمية عبر تسريع مسار منح تأشيرات الدخول للعلماء المتميزين شريطة حصولهم على توصية من إحدى أربع جهات محلية.

وأكد رئيس الوزراء البريطاني بوريس جونسون، اليوم الاثنين، شروع بلاده الشهر القادم في إصدار تأشيرات سريعة للعلماء والباحثين المتميزين فور انفصالها عن الاتحاد الأوروبي.

واعتباراً من 20 فبراير/شباط المقبل، بإمكان العلماء والباحثين تسريع طلبات الحصول على تأشيرة دخول إذا حصلوا على توصية واحدة من إحدى أربع جهات محلية، كما لن يكون هناك حد أقصى لعدد تأشيرات "المواهب العالمية".

يذكر أن التغييرات التي أعلنت اليوم الاثنين أشير إليها في حملة الانتخابات أواخر 2019، وستحل بديلة لنظام مماثل يطبق في الغالب على مواطنين من غير الاتحاد الأوروبي، ويبلغ حده الأقصى 2000 تأشيرة سنوياً.

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وبحلول يوم الجمعة القادم، تغادر بريطانيا الاتحاد منهية بذلك سنوات من الجدل بشأن ما إذا كانت ستصبح أفضل أم أسوأ بعيداً عن التكتل الأوروبي، ولتبدأ مسار إعادة تعريف اقتصادها وأولوياتها المحلية ومكانتها العالمية.

وكانت رئيسة المفوضية الأوروبية ورئيس المجلس الأوروبي، وقعا، الجمعة، اتفاق خروج بريطانيا من الاتحاد الأوروبي.

وفور توقيع كل من أورسولا فون دير لايين وشارل ميشال رسمياً على الاتفاق، يُحال النص إلى البرلمان الأوروبي في 29 يناير للمصادقة عليه.

ويتوقع أن يوافق دبلوماسيون من الدول الأعضاء في التكتل الأوروبي على الاتفاق خطياً، الخميس المقبل، وهو ما يضمن خروجا منظما لبريطانيا من الاتحاد في منتصف ليل 31 يناير.