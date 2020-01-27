دبي.. "الاستئناف" تؤيد إبعاد مريم حسين وتبرئ صالح الجسمي

أيدت محكمة الاستئناف في دبي، اليوم، حكم محكمة الجنح القاضي بإبعاد الفنانة المغربية مريم حسين عن الدولة، وتبرئة غريمها الإعلامي الإماراتي صالح الجسمي من التهم المسندة إليه، مع تخفيض عقوبة حبسها من 3 شهور إلى شهر واحد لإدانتها بتهمة هتك العرض بالرضا مع مغني "راب" في إحدى الحفلات الموسيقية، وذلك وفق ما ذكرت صحيفة البيان الإماراتية.

أيدت محكمة استئناف #دبي اليوم الحكم بإبعاد #مريم_حسين من الدولة نهائياً وحبسها شهر بدلًا من ثلاثة أشهر مع القضاء ببراءتي أنا #صالح_الجسمي ، أشكر كل من وقف بجانبي وساندني وشكراً لقضاء #الامارات النزيه وأرجو التطبيق من النيابة ورجال التحريات فالقانون فوق الجميع . pic.twitter.com/Fwft1C23pq — Saleh Aljasmi|صالح الجسمي (@SalehJasmi) January 26, 2020

وفي يوليو الماضي أصدرت محكمة جنح دبي حكماً بالحبس 3 أشهر والإبعاد عن الدولة بعد تنفيذ العقوبة، بحق الفنانة المذكورة بعد إدانتها بتهمة هتك العرض بالرضا، بينما برأت الإعلامي الجسمي من التهم المنسوبة إليه، لكن مريم حسين استأنفت الحكم الصادر بحقها.

وكانت النيابة العامة اتهمت الجسمي بسب وقذف الفنانة المغربية، وإعادة نشر مقطع فيديو لها منشور عبر شبكة الإنترنت أثناء وجودها في حفلة غنائية مع مطرب "راب"، موجها انتقادات لها على سلوكها، في حين وجهت النيابة إلى الفنانة في ذاك الوقت تهم، السب والقذف ونشر مواد مخلة بالآداب وهتك العرض بالرضا.