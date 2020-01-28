"أوسكار" 2020 صديق للبيئة.. قوائم طعام نباتية ولا للبلاستيك

قالت أكاديمية فنون وعلوم الصور المتحركة إن قوائم الطعام المقدمة خلال فعاليات توزيع جوائز الأوسكار هذا العام ستكون نباتية بالكامل تقريباً، بما يتماشى مع ما قُدم على موائد عشاء المشاهير خلال موسم جوائز 2020.

وأضافت الأكاديمية أن قوائم الغداء الرسمي السنوي للمرشحين لنيل الجوائز، إضافة للوجبات الخفيفة التي تقدم قبل مراسم الحفل في هوليوود في 9 فبراير، ستكون معتمدة على مصادر نباتية 100%.

ماذا تضمنت قائمة طعام حفل جوائز غرامي؟ ‹ › ‹ › ‹ › ‹ › ‹ › ‹ › ‹ › ‹ ›

أما قائمة الطعام في حفل الحكام، الذي يقام مباشرة بعد مراسم توزيع الجوائز، فسيعتمد بنسبة 70% على مصادر نباتية، بينما ستتضمن النسبة الباقية أسماكا ولحوما إضافة للأطعمة النباتية.

وقالت الأكاديمية في بيان إن كل الأحداث والفعاليات ستخلو من عبوات المياه أو الأكواب البلاستيكية.

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وقالت الأكاديمية التي يختار أعضاؤها، البالغ عددهم 8 آلاف عضو، المرشحين والفائزين بجوائز الأوسكار، إنها "مؤسسة لكل الحكائين من شتى بقاع العالم، ودورنا العالمي يُلزمنا بدعم الكوكب".

وجاء بيان الأكاديمية بعد تقديم قوائم طعام نباتية بالكامل خلال مأدبة عشاء أقيمت للمرشحين والمنتجين والضيوف لجوائز غولدن غلوب، وجوائز نقابة ممثلي الشاشة "غيلد" هذا الشهر.

واقترح النجم خواكين فينيكس، الذي جسد دور البطولة في فيلم "الجوكر"، وهو نباتي شديد الالتزام، التغيير الذي طرأ على عشاء جوائز غولدن غلوب الرسمي، بعد أن كانت شريحة اللحم والأسماك من الأطباق الرئيسية، وتم استبدالها هذا العام بأطباق من الأرز والفطر.