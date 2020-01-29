كورونا تصيب "علم الصين".. صورة دنماركية تغضب بكين!

رسم كاريكاتيري عن فيروس كورونا الجديد المنتشر في الصين، نشرته صحيفة دنماركية، أثار غضب السفارة الصينية هناك، ما أدى إلى مطالبة الدنمارك باعتذار.

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في التفاصيل، نشرت صحيفة "يلاندس بوستن" رسما كاريكاتيريا، يجسد العلم الوطني الصيني، واستبدلت في الرسم النجوم الخمس الصفراء المتواجدة على العلم الأصلي بخمسة فيروسات في إشارة منها إلى فيروس "كورونا" المنتشر هناك، حسبما نقلت وكالة الأنباء الألمانية.

"إهانة للصين"

واعتبر السفارة الصينية ذلك الكاريكاتير إهانة للصين، مؤكدة أنه يؤذي مشاعر الشعب الصيني، وطالبت الصحيفة باعتذار رسمي. إلا أن رئيس تحرير صحيفة جيكوب نيبرو، رفض الانتقادات، مؤكداً عدم وجود أي سخرية أو تحقير في الكاريكاتير.

كما اعتبر أن الكاريكاتير رسم توضيحي، يجسد الأحداث الجارية، بـ"استخدام وسائل قليلة في مساحة محدودة للغاية"، بحسب تعبيره.

ارتفاع عدد الضحايا

يشار إلى أن عدد الوفيات بسبب فيروس كورونا المستجدّ في الصين قد ارتفع إلى 131، بعد تسجيل 25 حالة جديدة منذ الثلاثاء، بحسب ما أعلنت السلطات الصينية، اليوم الأربعاء.

وارتفع عدد المصابين بالفيروس في أنحاء الصين إلى 5974، وفق المصدر نفسه، تم تسجيل 1459 إصابة جديدة مؤكدة.

إلى ذلك، يستمر المرض بالانتشار خارج الصين، حيث سجّلت فرنسا رابع حالة إصابة بفيروس كورونا عند سائح صيني مسن، كذلك تم تأكيد 3 حالات إصابة جديدة في مقاطعة بافاريا الألمانية.