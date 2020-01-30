لأول مرة منذ سنوات.. فيل يتنزه في وضح النهار بالسنغال

رصد فيل في كانون الثاني/يناير يتنزه بحرية في حديقة وطنية في شرق السنغال عن قرب للمرة الأولى منذ سنوات، في حدث يقول المسؤولون فيها إنه مؤشر على تراجع الصيد الجائر في البلاد.

وقال فيليب هينشل مدير قسم المنظمة الأميركية غير الحكومية "بانثيرا" في غرب إفريقيا ووسطها الذي كان في مهمة مراقبة في قلب متنزه "نيوكولو كوبا" الوطني الواقع على مسافة أكثر من 600 كيلومتر جنوب شرق داكار، "أتينا لنرى الجواميس، عندما صاح شخص فجأة انظروا إنه فيل!".

منطقة جبلية

هذا وظل هذا الفيل الذكر الذي "يراوح عمره بين 35 و45 عاما" على جانب الطريق "لمدة دقيقتين أو 3 دقائق" قبل "الابتعاد بهدوء".

وقد رصد الفيل في صباح 19 كانون الثاني/يناير في منطقة جبلية يصعب الوصول إليها قرب جبل أسيريك حيث لجأت أفيال السنغال أخيرا.

إلى ذلك، شهدت أعداد الأفيال التي كانت في الثمانينات بالمئات، تناقصا بسبب الصيد الجائر وزيادة الجفاف وقطع الأشجار والزراعة حول المحمية، على ما أوضح المنسق العام للمتنزهات الوطنية في السنغال الكولونيل بوكار نديياي.

لأول مرة

وفي السنوات الأخيرة، أثبتت أدلة (براز وآثار أقدام وبقايا طعام) إضافة إلى صور التقطتها الكاميرات وجود عدد من الفيلة الذكور والإناث في نيوكولو كوبا التي تمتد على مساحة أكثر من 9 آلاف كيلومتر مربع قرب حدود غينيا وغينيا بيساو ومالي.

وأشار جاك غوميس المسؤول عن هذه الحديقة الوطنية إلى أن "هذه المرة الأولى منذ ثلاث أو أربع سنوات على الأقل التي يقترب فيها فيل إلى هذه الدرجة من دون خوف".

كما أضاف "حقيقة أننا تمكنا من الاقتراب منه في وضح النهار تبين أن الأمن بدأ يترسخ وأن الحيوانات باتت أكثر هدوءا لأنها عندما تكون متوترة، فهي غالبا ما تخرج في الليل".

وفي السنوات الأخيرة، كثفت الدولة تدابيرها لمكافحة الصيد غير المشروع وقطع الأشجار غير القانوني.