فيديو.. ضرب مُقعداً بسبب زوجته لـ"مجرد سؤال"

تعرض شخص من ذوي الاحتياجات الخاصة لهجوم من شخص آخر، فقط لأنه طلب من زوجته ألا تقف بسيارتها في مكان مخصص لذوي الاحتياجات الخاصة.

ووفقاً لصحيفة "إندبندنت" البريطانية، أعرب الشخص المعتدى عليه عن صدمته مما تعرض له من ضرب مبرح وآلام لدرجة أنه اعتقد أن حياته ستنتهي، وتابع: "لو كان المعتدي تم تأجيره من قبل شخص ليهاجمني بهذه الطريقة ما كان سيفعل ما فعله به بهذا الشكل".

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لم يكن مجرد سؤال

وذكر في تصريحات لوسائل إعلام أميركية، نقلتها "إندبندنت"، أنه عندما وجد سيارة المرأة تقف في مكان مخصص لذوي الاحتياجات الخاصة ذهب إليها وأبلغها بشكل لطيف بأنها توجد في مكان غير مخصص لها.

وأوضح أن قبل تعرضه لهذا الموقف بشكل فعلي لم يكن ليتصور أن مجرد سؤال سينتهي به لمثل هذا الموقف. ويبدو أن الطلب أزعج الزوجة فاشتكت لزوجها الذي لاحقه إلى داخل المتجر وطالبه بالاعتذار لزوجته ثم سحبه بكرسيه المتحرك وضربه ثم أوقعه أرضا ما تسبب في إصابته في يده.

وأعرب المعتدى عليه عن قلقه من تأثير مشاجرة استمرت لـ90 ثانية على حياته، خاصة أنه يتلقى علاجاً بسبب ما تعرض له من ضرب.

وذكرت الصحيفة البريطانية أن الذين حضروا واقعة الاعتداء أصيبوا بالدهشة من كيفية جذب المهاجم للمعاق وطرحه أرضاً وضربه بشكل عنيف.

وألقت الشرطة القبض على المهاجم، بعدما تعرفت عليه عبر مقطع الفيديو ومعرفة أرقام لوحة السيارة التي كانت تقف في المكان المخصص للمعاقين، ووجهت له تهم الاعتداء والخطف. وكانت أول جلسة استماع الخميس، وتم إطلاق سراحه بكفالة قدرها 180 ألف دولار.

يذكر أن ولاية كاليفورنيا الأميركية شهدت الحادثة في 11 يناير (كانون الثاني).