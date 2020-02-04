فيديو من معقل كورونا.. فرحة ناجين من الفيروس

بركض وتمايل وإشارات نصر، هكذا عبّر صينيون تأكد شفاؤهم من فيروس كورونا القاتل عن فرحهم بهذا الخبر.

في التفاصيل، نشرت وسائل الإعلام الصينية لقطات فيديو تُظهر نحو 20 مريضاً وهم يهتفون بفرح أثناء خروجهم من أحد المستشفيات بعد تماثلهم للشفاء من الفيروس القاتل.

ويُظهر الفيديو مجموعة من الناجين من كورونا يحتفلون ويشيرون بعلامات النصر، وهم يغادرون مستشفى في مدينة ووهان، مركز انتشار الوباء الذي ظهر أواخر الشهر الماضي، حيث تم السماح لهم بمغادرة المستشفى بعد اجتياز اختبارات طبية مختلفة.

وتعتبر هذه المرة الأولى التي يتعافى فيها كثير من المرضى في اليوم نفسه، حسب ما نقلته صحيفة ديلي ميل البريطانية، التي نقلت الفيديو عن وسائل الإعلام الصينية.

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من جهة أخرى، يستمر فيروس كورونا الذي نشر الذعر في العديد من البلدان، لاسيما مع إعلان منظمة الصحة العالمية حال الطوارئ، في حصد الأرواح. فقد أعلن التلفزيون الرسمي بالصين، الثلاثاء، أنه تم تسجيل 64 حالة وفاة جديدة نتيجة الإصابة في إقليم هوبي بوسط البلاد، ليصل العدد الإجمالي إلى 425 حالة وفاة حتى نهاية يوم الثالث من فبراير/ شباط.

وتم رصد 2345 إصابة جديدة بالفيروس في هوبي، بؤرة تفشي المرض، ليصل العدد الإجمالي للمصابين في الإقليم 13522 حالة.

على صعيد متصل أعلنت وزارة الخارجية الصينية، الاثنين، أن البلاد بحاجة ماسة لأقنعة طبية واقية لمواجهة كورونا، في الوقت الذي ما زال الفيروس المرعب يتفشى في البلاد حاصداً المزيد من الضحايا. وقالت المتحدثة باسم الخارجية، هوا شونيانغ، في إيجاز صحافي "ما تحتاجه الصين بشكل عاجل هو أقنعة طبية، وبزات واقية ونظارات وقاية".