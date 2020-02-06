بالصور.. تعرف على أشهر أطباق الجبن الفرنسي بأعالي الألب

كورشيفيل في جبالِ الألبِ الفرنسية ليست فقط مكانا للتزلجِ والرياضاتِ الشتوية بل معقلُ طبقٍ فرنسيٍ يعدُ الأشهرَ بين أطباقِ الأجبانِ العالمية ويُعرف باسمِ لا فوندي.

موضوع يهمك أحدثت مشاركة لاعبتين تونسيتين في مقابلة مع إسرائيليتين في كأس العالم للتنس، جدلا وانقساما حادا على مواقع التواصل، فبينما... جدل حول مشاركة لاعبتين تونسيتين بمباراة مع إسرائيليتين المغرب العربي

يقصد الطاهي الفرنسي في هذه الفترةِ من السنة كهوف حفظ ِالأجبانِ مع أحدِ رعاةِ الأبقارِ لاختيارِ قالبِ الجبنِ الذي يؤخَذُ لعملِ الفوندي، يختارُه بعنايةٍ من بين تلك القوالبِ التي يبلغُ وزنُ كلِ واحدٍ منها 45 كيلوغراماً.

ولتحضير ذلك النوع من الأجبان الفرنسية يصطحبُ الراعي أبقارَه إلى أعالي جبالِ الألبِ الفرنسية ثم يقومُ بحلبِها بين شهري يونيو وأكتوبر من كلِ عام، ويختلف مذاقُ الجبن من موسمٍ لآخر ومن وادٍ ترعى به الأبقار إلى آخر ومن عشبٍ لآخر.

يُحضر الشيف قالبَ الجبنِ الذي اختار ويقومُ بتقطيعِه إلى قطعٍ صغيرةٍ ثم يضيفُ الخردلَ وجوزة الطيب والثومَ ويتركُ الخليطَ يغلي على نارٍ هادئة ثم يقدمُه مع خبزِ الباغيت المقطع، ويقدم الطبقٌ جماعيا في القرى الجبليةِ الفرنسية في فصلي الخريفِ والشتاءِ الباردين.

يذكر أن فرنسا تنتجُ ما يقاربُ الـ1400 نوع من الأجبان.