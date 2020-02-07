في الصحة والمرض.. شاهد زفافا جماعيا في زمن "الكورونا"

بعدما أثار فيروس كورونا حالة من "الاستنفار" في الصين وبعض دول العالم للسيطرة على الفيروس المجهول، انتشرت الأقنعة الطبية في كل مكان وزمان، فبعد المستشفيات وصلت الأقنعة الواقية إلى الشوارع والأماكن العامة والمحال التجارية وأماكن العمل وحتى إلى حفلات الزفاف.

ففي كوريا الجنوبية كانت الأقنعة الطبية هي الضيف الأساسي في حفل زفاف جماعي، فيما كانت الإجراءات الوقائية إلزامية لكل عريس أو عروس أو مدعوين، وفق ما نقلته صحيفة "ديلي ميل".

وفي التفاصيل، قامت كنيسة رئيسية في سيول باتخاذ تدابير وقائية مشددة لضمان سلامة المشاركين والحاضرين في حفل الزفاف ليبدأوا حياة مشتركة جديدة سواء في الصحة أو في المرض.

وأعد موظفو الكنيسة المطهر اليدوي، ووزعوا الأقنعة الطبية وفحصوا درجة حرارة الأزواج، وتجمع حوالي 30 ألف شخص من جميع أنحاء العالم في مركز تشيونغ شيم للسلام العالمي في جابيونغ، شمال شرقي سيول، ووفقًا للكنيسة كان من بينهم 6000 من الأزواج الجدد، بينما كان الآخرون يجددون الوعود أو كانوا من الحاضرين.

من جانبه، قال العريس الكوري الجنوبي، لي كوون سيوك، أحد المشاركين في الحفل الجماعي، "أنا سعيد جداً لحضور حفل زفاف مشترك، وبما أن فيروس كورونا يدور في هذه الأيام، فقد ارتديت قناعاً لتوخي الحذر".

في المقابل قالت عروس من بنين نجيسان ميونجويت ولهيت: "لم أرتدِ قناعاً لأنني أريد أن أكون جميلة لزوجي".

فيما قال طالب جامعي من الحاضرين "ستكون كذبة إذا قلت إنني لستُ قلقاً على الإطلاق بشأن الإصابة، لكنني أشعر أنني سوف أكون محمياً من الفيروس اليوم".

هذا وسجلت كوريا الجنوبية 24 حالة من الإصابات المؤكدة بالفيروس، ومنعت سيول دخول الأجانب الذين كانوا في الآونة الأخيرة في ووهان، مركز انتشار الفيروس.

وتم إلغاء المهرجانات وحفلات التخرج وحفلات K-pop بسبب المخاوف من انتقال كورونا.

إلى ذلك، حذرت منظمة الصحة العالمية، الجمعة، من أن العالم يواجه نقصاً في الأقنعة ومعدات الحماية الأخرى من فيروس كورونا المستجد.

نقص في الأقنعة

وقال تيدروس أدانوم غبرييسوس خلال اجتماع للجنة التنفيذية لمنظمة الصحة في جنيف "يواجه العالم نقصاً مزمناً في معدات الحماية الفردية".

وأضاف أنه سيتحدث إلى مسؤولين في سلسلة التموين لتسوية "الاختناق" في الإنتاج.

وأقرت الحكومة الصينية مطلع الأسبوع بأنها بحاجة إلى أقنعة واقية بصورة عاجلة لمواجهة فيروس كورونا المستجد الذي أصاب 31161 شخصاً في الصين بينهم 636 توفوا بسببه بحسب آخر حصيلة رسمية.

وفي باقي العالم تم تأكيد 240 إصابة في 30 بلداً أو منطقة ووفاتين في هونغ كونغ والفلبين.

وهذا الأسبوع أعلنت منظمة الصحة أنها سترسل أقنعة وقفازات وملابس حماية وأجهزة للمساعدة على التنفس ومعدات لكشف الفيروس إلى الدول التي تطلب المساعدة.