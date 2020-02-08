مادونا للأمير هاري: كندا مملة تعال إلى بيتي بنيويورك

الأمير هاري وزوجته ميغان ماركل مدعوان من قبل مغنية البوب الأميركية الشهيرة، مادونا، إلى استئجار شقتها للإقامة في نيويورك، بدلا من كندا التي يقيمان بها حاليا.

موضوع يهمك أخفق الأمير البريطاني هاري في الشكوى التي قدمها ضد صحيفة "ميل أون صنداي" حول قصة تنتقد صورا للحياة البرية كان قد نشرها... مؤسسة الرقابة ترفض شكوى الأمير هاري ضد صحيفة بريطانية الأخيرة

في التفاصيل، يبدو أن كندا المملة كما وصفتها المغنية الشهيرة لا تليق بالأمير هاري وعائلته، حيث قالت مادونا في مقطع مصور لها نشرته عبر حسابها على موقع "انستغرام" للتواصل الاجتماعي، إنها ترى أن الإقامة في شقتها في سنترال بارك ويست بنيويورك، "فكرة أفضل" للزوجين اللذين قررا التخلي عن أدوارهما الملكية في بريطانيا والانتقال إلى العيش في كندا.

أفضل من قصر باكنغهام!

وأضافت مادونا، قبل أن تشرع في وصف ميزات شقتها: "هل يرغب ميغان والأمير هاري في استئجار شقتي في سنترال بارك ويست؟"، وتابعت "لا تهربا إلى كندا، إنها مملة للغاية هناك".

وقالت مادونا في وصف ممزات شقتها: "غرفتا نوم تتمتعان بإطلالة رائعة على مانهاتن، شرفة رائعة، أعتقد أن هذا سيصبح فائزا"، قصر باكنغهام ليس لديه إطلالة على "سنترال بارك ويست".

"عضوان رفيعا المستوى"

يشار إلى أن الأمير هاري، وزوجته ميغان ماركل، كانا أعلنا في 8 يناير/كانون الثاني، تخليهما عن صفتهما الملكية، والتنازل على دورهما كـ"عضوين رفيعي المستوى".

وأوضح الأمير هاري وزوجته ميغان ماركل في بيان مشترك، أنهما سيعملان ليصبحا "مستقلين ماديا"، وسافرا إلى كندا للاستقرار هناك.

من جانبها، وافقت الملكة إليزابيث الثانية في بيان على "فترة الانتقال" لهاري وميغان، حيث يسمح لهما بالانتقال بين كندا والمملكة المتحدة.