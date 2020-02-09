أثناء عملها.. أسود تهاجم فتاة حتى الموت

هاجمت أسود في محمية في جنوب إفريقيا شابة تبلغ من العمر 21 عاماً كانت تعمل وتعيش فيها، حتى الموت وفق ما أعلنت الشرطة السبت.

وقد تعرضت الشابة سوانز فان وايك لهجوم بعد ظهر الخميس "أثناء أداء واجباتها" في المحمية في مقاطعة ليمبوبو في أقصى شمال البلاد، وفق ما أوضحت الشرطة.

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وليس من الواضح ما إذا كانت تعمل كحارسة أو موظفة. وقال الناطق باسم الشرطة الإقليمية الكولونيل موتشي نغوبي إن الشرطة وخدمات الطوارئ عثرت على الشابة مصابة بجروح خطيرة خارج قفص أحد الأسود.

وأضاف لوكالة فرانس برس "ما زلنا نحقق في الحادثة ونحن نعمل لمعرفة ما حدث، ولا يمكننا الدخول في التفاصيل في الوقت الحالي".

ويوجد في جنوب إفريقيا ما يصل إلى ثمانية آلاف أسد في الأسر تتم تربيتها للصيد والسياحة والأبحاث الأكاديمية، وفقا لتقديرات مجموعات الحياة البرية.

وفي المقابل، هناك ثلاثة آلاف أسد فقط في البرية وهي تعيش في حدائق وطنية حيث يحظر الصيد، ويصنف الاتحاد الدولي لحفظ الطبيعة الأسود بأنها "مهددة".