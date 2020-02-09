بهذه الشارة.. فرنسا تميز خبازيها "المحترفين" عن غيرهم

تم هذا الأسبوع إصدار علامة فرنسية تحمل اسم "خبازو فرنسا" Boulnager de France، والتي يسعى ممارسو هذه الحرفة للحصول عليها، حيث تُميزهم عن بقية صانعي الخبز والحلويات الفرنسية والتي تُعد واحدةً من الأشهر أوروبيا وعالميا.

شارة تُميز هؤلاء الخبازين عن بقية الخبازين المُصطنعين، والحصول عليها هو التزام لتقديم خبزٍ فرنسي ذي جودة، واعتراف بحرفة فرنسية تقليدية.

قصدنا مقر اتحاد خبازي وصانعي الحلويات الفرنسية للتعرف على شروط الحصول على تلك العلامة التي تجسد الجودة والحفاظ على التقاليد في مجال بدأت العولمة تأخذ حيزا كبيرا فيه من خلال صناعة "الباغيت" الصناعي.

ومن شروط الحصول على تلك الشارة، يقول دومينيك انراكت، الرئيس العام لاتحاد خبازي وصانعي حلوى فرنسا:

*أن يصنع الخباز "الباغيت" و"الكروسان" والحلويات في مخبزه يوميا

*أن لا تتجاوز كمية الملح الـ18 غراما في كيلو الطحين الواحد

*أن يكون القمح المستخدم في العجين فرنسيا

*وأخيرا أن يستقبل الخباز متدربين شبابا ليتعلموا حرفة الخباز التقليدية

وللتذكير يوجد في فرنسا أكثر من 35 ألف مخبز تنتج معظم أنواع الخبز والحلويات الفرنسية والأوروبية. حرفة تقلص الإقبال عليها في القرنِ الماضي، ولكن مع تحدي الجودة في الحصول على شارة "خبازو فرنسا" Boulanger de France أصبحت حرفة الخباز تستقطب متدربين شبابا جددا يبحثون عن التحدي.