أردني يؤسس أوّل صحيفة عربية في أوهايو الأميركية

أطلق مواطن أردني اليوم الاثنين العدد الأول من صحفية "أوهايو بالعربي"، وهي أوّل صحيفة عربية في ولاية أوهايو الأميركية.

وأكد رئيس تحرير الصحيفة الأردني، عبد الله المبيضين، أنها "منصّة موجهّة للعرب، سواء كانوا مقيمين بشكل مؤقت للدراسة أو العمل أو مقيمين بشكل دائم (في أوهايو) إضافةً إلى أصدقائهم من مُحبي اللغة والثقافة العربية".

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وشدد المبيضين على أن "أوهايو بالعربي" التي ستصدر شهرياً، "تهدف إلى تسهيل عملية التواصل بين الجاليات العربية وجيرانهم من مختلف الثقافات".

وأوضح المبيضين في بيان صحافي أن الصحيفة "تأتي استجابة لحاجة العرب المتزايدة في الحصول على المعلومات والوصول إلى الخدمات المحلية، إضافة إلى البقاء على صلة مع ثقافتهم العربية الأصيلة".

وأضاف أن الصحيفة ستقدم إيضاحات حول الحياة والقوانين والفرص التجارية والتعليمية في أوهايو، إضافة إلى "نشر قصص نجاح أبناء الدول العربية ومشاريعهم الرائدة في مختلف مدن ومقاطعات الولاية".

يذكر أن ولاية أوهايو، التي يبلغ عدد سكانها نحو 12 مليون نسمة، صنِّفت كثامن ولاية أميركية من حيث عدد السكان العرب، حيث تأوي حوالي 200 ألف شخص من أصول عربية.