الناشطة البيئية الأشهر غريتا تونبرغ.. بطلة مسلسل

أعلنت استوديوهات "بي. بي. سي" البريطانية أمس الاثنين عزمها إنتاج مسلسل وثائقي عن الناشطة السويدية المراهقة غريتا تونبرغ، رمز الكفاح الشبابي من أجل المناخ.

وسيتابع هذا البرنامج الكفاح العالمي الذي تخوضه الناشطة البالغة من العمر 17 عاماً في سبيل هذه القضية، مسلطاً الضوء على لقاءاتها مع علماء من الصف الأول وقادة سياسيين، لكنه "سيضيء أيضا على مسيرتها نحو سن الـ18 عشرة".

موضوع يهمك حقق البث المباشر لحفلة توزيع جوائز الأوسكار بنسختها الثانية والتسعين مساء الأحد أسوأ نسبة مشاهدة في تاريخ الحدث، مع 23,6... "أوسكار 2020".. أدنى نسبة مشاهدة ومخرج كوري ينقذ الموقف ثقافة وفن

كما سينقل المسلسل "بعض لحظات السكينة التي تكتب خلالها تونبرغ خطاباتها المؤثرة التي باتت تنتشر وتُحلل في العالم أجمع"، وفق استوديوهات "بي. بي. سي".

وباتت هذه المراهقة الشقراء التي تعاني أحد أشكال التوحد، ناطقة باسم جيل يسكنه هاجس الأزمة المناخية منذ الاعتصامات التي بدأتها أمام البرلمان السويدي في آب/أغسطس 2018 مع لافتة عليها عبارة "إضراب عن المدرسة من أجل المناخ".

وقد أصبحت رمزاً للمخاوف البيئية لدى الشباب وألهمت ملايين الأشخاص حول العالم للانخراط في هذه المعركة المناخية، كما أنها تلقت دعوة لإلقاء كلمة أمام قمة المناخ التي نظمتها الأمم المتحدة.

وقال المنتج التنفيذي في استوديوهات "بي. بي. سي" روب ليدل إن "التغير المناخي يمثل على الأرجح التحدي الأهم في حياتنا. لذا يبدو من المناسب إنجاز مسلسل يستكشف الحقائق العلمية خلف هذا الموضوع المعقد". وأضاف: "فعل ذلك مع غريتا امتياز مذهل".

ولم يكشف عن اسم المسلسل أو عدد حلقاته أو تاريخ البث المرتقب.