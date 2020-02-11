شجار بين سجين وأخيه يؤدي لمقتل عسكريين وفرار 24 موقوفا بلبنان

قُتل عسكريان، أحدهما ضابط، اليوم الثلاثاء، في شجار وقع خلال زيارة المشتبه به لشقيقه الموقوف في مخفر شرطة قرب بيروت.

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وأكدت الوكالة الوطنية للإعلام الرسمية مقتل "نقيب وعسكري بعدما اقتحم أحد الأشخاص مخفر الأوزاعي وأطلق النار على آمر الفصيلة وبعض العسكريين، لإطلاق بعض الموقوفين".

من جهته، أوضح مصدر أمني لوكالة "فرانس برس" أن أحد الأشخاص وخلال زيارته ووالدته لشقيقه الموقوف، حصل تلاسن وإشكال بين الشقيقين، ما تطلب تدخل عناصر الأمن في المخفر في منطقة الأوزاعي، جنوب بيروت.

واحتجاجاً على كتابة محضر باسمه، "عمد الشقيق الزائر إلى سحب مسدس الضابط المسؤول وأطلق النار عليه وعلى عسكريين آخرين، ما أسفر عن مقتل الضابط وعنصر آخر في قوى الأمن الداخلي قبل أن ينتحر"، حسب المصدر.

وسارع الشقيق الموقوف بعد الحادثة إلى الفرار مع 24 موقوفاً آخرين في المخفر. وتم القبض لاحقاً على خمسة منهم.