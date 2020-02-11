لص "منظَّم" يقع بقبضة الشرطة بسبب ترتيبه الزائد

ألقت السلطات في ولاية تينيسي الأميركية القبض على لص شديد الحرص على النظام، بعدما سقط منه سهواً دفتر ملاحظات خلال إحدى عمليات السطو.

وتضمن دفتر الملاحظات لائحة بأماكن أخرى كان يخطط الرجل لسرقتها.

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ووجهت لروبرت شول غودارد (49 عاماً) اتهامات بتحطيم باب زجاجي واقتحام منزل في ناشفيل في 9 يناير/كانون الثاني الماضي، وسرقة جهاز تلفاز ومسدس من داخل المنزل، بحسب السجلات التي قدمت لمحكمة مقاطعة ديفيدسون.

لكن الادعاء قال إن غودارد نسي شيئاً ساعد السلطات الكشف عن هويته، وهو دفتر ملاحظات سجل فيه عدة عناوين، ومنها عنوان منزل آخر على بعد عدة كيلومترات من المنزل الأول، وكان قد تعرض للسرقة في نفس يوم السرقة الأخيرة، حسبما ذكرت صحيفة "ذا تينيسيان".

وألقي القبض على غودارد بعد أن صورته إحدى كاميرات المراقبة وهو يحاول كسر الباب الخلفي للمنزل الآخر، حسبما أفادت سجلات الولاية.

وألقي القبض على غودارد الأسبوع الماضي وهو الآن محتجز لحين سداد كفالة قدرها 15 ألف دولار.