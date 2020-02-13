"بصقة" تورط عامل توصيل بيتزا.. وسيلفي توثق

بعد طلب المدعي العام عقوبة قد تصل إلى 18 عاماً في السجن، أي أكثر من العقوبة القصوى المنصوص عليها لتهمة الانتماء إلى "جماعة إرهابية مسلحة"، وهي 15 عاماً في السجن، قضت محكمة تركية، الثلاثاء، بالسجن سنتين ونصف السنة على عامل توصيل، بعدما بصق في البيتزا قبل تسليمها إلى الزبون.

وأدانت محكمة إسكي شهر وسط تركيا العامل بتهمة "تعريض حياة الآخرين للخطر، من خلال تعديل في الأغذية". وخلال الجلسة الأخيرة للمحاكمة، نفى عامل التوصيل أن يكون أقدم على ذلك.

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يشار إلى أن الحادث وقع يوم 24 كانون الأول/ديسمبر 2017 في إسكي شهر، وذكرت وسائل إعلام تركية أن عامل التوصيل الذي طرد من عمله بعد ذلك، فتح علبة البيتزا وبصق داخلها قبل أن يطرق الباب ليسلم الطلبية.

وقد عُرِف بتصرفه هذا بعدما اطلع أحد أقارب مالك المبنى على مشاهد كاميرا المراقبة بعد أيام عدة على ذلك. وقد أبلغ صاحب المبنى بذلك فرفع هذا الأخير شكوى.