عيد الحب بزمن كورونا.. قناع ومطهر وقفاز بباقة الورود

يأتي عيد الحب في وقت ينشر فيروس كورونا ذعرا في العالم بعدما ارتفع عدد وفياته إلى 1380 والمصابين إلى 63 ألفا. إلا أن العديد ابتكر طرقا للاحتفال بالعيد من دون الخوف من عدوى الفيروس.

وقامت بائعة ورود في العاصمة الفلبينية مانيلا، بتجميع باقات من الأزهار بطريقة فريدة تسمح للأحبة بالاحتفال بعيد الحب. وكتب على الباقة "أنا أحبك" .. و"في عيد الحب هذه الباقة قد تحمي محبوبك من فيروس كورونا".

وتحتوي الباقة إضافة للأزهار والورود المعتادة قناعا للوجه، وزجاجة من المطهر، وقفازات ومعجونا للأسنان.

وفي تايلاند، تجمع نحو ثلاثة آلاف طالب اليوم الجمعة في فناء مدرسة بإقليم أيوتايا تعبيرا عن تمنياتهم الطيبة في عيد الحب للصين التي تكافح وباء فيروس

كورونا. وهتف طلاب ومعلمو مدرسة جيراسات ويتايا "يا صين.. واصلي الكفاح" أثناء تجمعهم وبرفقتهم زوج من الفيلة ليصنعوا معا شكل قلب.

وقال ليانغ جيه، معلم اللغة الصينية في المدرسة، وهو من مدينة شيامين على ساحل الصين الشرقي "الناس في الصين الآن يشعرون بالقلق والهلع، لذا ينبغي أن تعطيهم شعوب الدول الأخرى الثقة ليتمكنوا من الصمود".

ورصدت تايلاند 33 حالة إصابة بفيروس كورونا لكنها لم تسجل أي حالة وفاة حتى الآن. وأعلنت لجنة الصحة الوطنية بالصين في أحدث بيان لها عن رصد 121 حالة وفاة جديدة و5090 إصابة أخرى بفيروس كورونا في بر الصين الرئيسي أمس الخميس، مما يرفع العدد الإجمالي للإصابات إلى 63851 حالة.

وفي شنغهاي، أكبر مدن الصين، شهدت المطاعم فراغا غير معتاد ليلة الاحتفال بعيد الحب خوفاً من تفشي فيروس كورونا القاتل.