بالصور.. مأساة في ميتم بأفقر دول العالم

لقي 15 طفلاً حتفهم، الجمعة، في حريق شبّ خلال الليل في دار للأيتام تديره منظمة خيرية أميركية في هايتي.

ولقي طفلان حتفهما حرقاً بالنيران، التي أتت على الميتم الواقع في ضواحي بورت أو برنس عاصمة هايتي، بينما توفي 13 طفلاً اختناقا.

واندلع الحريق قرابة الساعة التاسعة من مساء الخميس. ولم يتضح بعد سبب الحريق وأعمار جميع الضحايا.

وقالت أرييل جينتي فيلدروين، مديرة "معهد الرعاية الاجتماعية" في هايتي إن دار الأيتام التي كانت ترعى نحو 66 طفلاً لا تملك تصريحاً من الدولة للعمل، حيث تم سحبه منها عام 2013.

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يذكر أن 35 فقط من بين 754 داراً للأيتام في هايتي مصرح لها رسمياً بالعمل بالبلاد، بينما تسعى 100 أخرى للحصول على ترخيص بالعمل.

وتقع دار الأيتام التي وقع فيها الحريق داخل مبنى غير مستوف للشروط مؤلف من طبقتين مع أسرّة متعددة الطبقات بعضها في وضع مزرٍ.

ويتكدس الأطفال داخل الميتم في غرف صغيرة مع سلالم ضيقة ومخرج واحد، بحسب مراسلي وكالة "فرانس برس".

يذكر أن هايتي تنصف على أنها واحدة من أكثر الدول فقراً في العالم، حيث احتلت المرتبة الثامنة العام 2019.