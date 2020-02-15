ما اسم رئيس المكسيك؟ مرشّحان ديمقراطيان يفشلان بالامتحان

طرحت شبكة تلفزيون أميركية خلال مقابلات أجرتها مع ثلاثة مرشّحين لانتخابات الحزب الديموقراطي التمهيدية إلى الانتخابات الرئاسية سؤالاً مشتركاً عليهم هو "ما اسم رئيس المكسيك؟"، فكانت المفاجأة في أنّ واحداً فقط منهم، هو المعتدل بيت بوتيدجيدج، نجح في الامتحان بينما سقطت فيه كلّ من السيناتورة الوسطية آيمي كلوبوشار والملياردير توم ستاير.

وخلال المقابلة التي أجرتها شبكة "تيليموندو" الأميركية الناطقة بالإسبانية مع كلوبوشار الخميس، سأل المذيع السيناتورة عن ولاية مينيسوتا ما إذا كانت تعرف اسم رئيس المكسيك، الجارة الجنوبية الكبرى للولايات المتحدة، فأجابت "كلا".

وفي مقابلة مماثلة طرح المذيع نفسه السؤال عينه على ستاير، فأجاب "لقد نسيت!".

وحده المرشّح المعتدل بيت بوتيدجيدج أثبت أنه يعرف اسم الرئيس المكسيكي أندريس مانويل لوبيز أوبرادور مع أنّه بدا متردداً في الإجابة، إذ قال للمذيع "نعم، إنّه الرئيس لوبيز أوبرادور... على ما آمل"، مختتماً إجابته بضحكة تشي بأنّه غير واثق من جوابه.

وأجرت "تيليموندو" هذه المقابلات على هامش منتدى في نيفادا، الولاية التي ستجري فيها في 22 شباط/فبراير الجاري الانتخابات التمهيدية للحزب الديموقراطي والتي يمثّل الناطقون بالإسبانية ثلث الناخبين فيها.

ويؤكّد الحزب الديموقراطي أنّه أقدر من الحزب الجمهوري على جذب الناخبين المتحدّرين من أصول لاتينية.

ومع أنّ السباق لنيل بطاقة الترشيح الديمقراطية إلى انتخابات البيت الأبيض لا يزال في بداياته، إلا أنّ بوتيدجيدج (38 عاماً) والسيناتور الاشتراكي بيرني ساندرز (78 عاماً) سجّلا انطلاقة قوية في هذا الاستحقاق.

وانتخب أندريس مانويل لوبيز أوبرادور في 2018 رئيساً للمكسيك، الدولة التي تشترك مع الولايات المتحدة بحدود يزيد طولها عن 3000 كيلومتر وتعتبر شريكاً تجارياً رئيسياً لها.