بعد حياة ملكية.. هاري وميغان يحملان أمتعتهما

رصدت عدسات المصورين في بريطانيا، الأمير هاري وميغان ماركل معًا أثناء نزولهما من طائرة في كندا.

وأظهرت الصور التي نشرتها صحيفة "ديلي ميل" البريطانية، الزوجين الملكيين وهما يحملان حقائبهما بنفسهما أثناء هبوطهما في كندا بعد رحلة من الولايات المتحدة.

وهبط الزوجان في مطار فيكتوريا الجمعة، وبرفقتهما عدد من رجال الحماية.

وفي هذه الرحلة تخلى الثنائي عن الطائرات الخاصة وقررا القيام برحلة تجارية، حيث تم انتقادهما في السابق كونهما يدافعان عن نظافة الكوكب من جهة ويستقلان خلال رحلاتهما عبر العالم طائرات خاصة "تلوث الأجواء" من جهة أخرى.

وكانت ميغان سبقت زوجها في الخروج من الطائرة، وهي ترتدي لباسا بسيطا وتحمل حقيبتها على كتفها.

ووفقاً للصحيفة تبلغ قيمة الحذاء الأسود الذي كانت ترتديه ميغان 125 دولارا وهو من صنع شركة Rothy، وهي شركة مقرها سان فرانسيسكو وتحول زجاجات المياه المعاد تدويرها إلى أحذية. وقد وصف الموقع هذا النوع من الأحذية بأنها "من بين أكثر الأحذية صداقة للبيئة على كوكبنا".

أما حقيبة ميغان فهي من "برادا" وتبلغ قيمتها 1790 دولارا.

بدوره، ظهر هاري بزي عادي حيث كان يرتدي سترة رمادية وجينز وقبعة بيسبول.

وكانت ميغان تحمل حقيبة كمبيوتر محمول من الجلد الأسود، ولعل ذلك يعني بأنها عادت مع زوجها من رحلة عمل، حيث بدأ الزوجان يعتمدان على دخلهما الخاص بعد انفصالهما من العائلة الملكية.

هذا وأعفى قصر باكينهام الأمير هاري وزوجته ميغان ماركل من لقبيهما الأميري بعد إعلان الثنائي أنهما يعتزمان التنازل عن دورهما كـ"عضوين رفيعي المستوى" في العائلة المالكة. وذكر الأمير هاري وزوجته في بيان، أنهما "سيعملان ليصبحا مستقلين ماديا".