شاهد.. متسوق يتدخل بطريقة غريبة لاعتقال سارق

قام رجل مجهول بعمل بطولي بدفع عربة التسوق الخاصة به في طريق سارق مشتبه به كان يهرب ركضاً من رجال الشرطة، ما أدى إلى إعاقته وتوقيفه.

وأظهر مقطع فيديو نشرته شرطة مدينة بيتشتري في ولاية جورجيا، الحادثة التي وقعت في يوم 18 يناير/كانون الثاني الماضي، عندما استجاب رجال الأمن في مدينة بيتشتري إلى استغاثة أحد المتاجر الكبيرة المتخصصة في بيع أدوات ومنتجات البناء، حيث وردت تقارير عن محاولة رجلين سرقته.

وبحسب شبكة سي إن إن، مع اقتراب الضباط من أحد الرجلين في ساحة انتظار السيارات، فر ركضاً، وصودف مرور أحد الزبائن في المكان وهو يجر عربة التسوق، فاستعد وانتظر الوقت المناسب ليدفع العربة الخاصة به نحو السارق المشتبه به.

وتمكنت الشرطة من اعتقال المشتبه به، لا سيما أنه أُصيب بسبب اصطدامه بعربة التسوق، وعثر بحوزته على بعض الأغراض المسروقة. فيما قالت الشرطة إن المشتبه به الآخر استطاع الهروب مع بعض الأدوات الكهربائية المسروقة في سيارة مجهولة.