مريضة تعزف الكمان أثناء خضوعها لجراحة استئصال ورم بالدماغ

ساعدت عازفة كمان الجراحين على عدم إلحاق تلف بمنطقة مهمة في دماغها عبر العزف على آلتها خلال عملية جراحية تهدف إلى إزالة ورم مصابة به، على ما أعلن مستشفى "كينغز كوليدج" في لندن اليوم الثلاثاء.

ووضع الجراحون تقنية تسمح بالتحقق في الوقت الحقيقي من أن مناطق الدماغ المسؤولة عن حركة اليدين لا تتأثر خلال هذه العملية الدقيقة جداً، على ما أوضح المستشفى عبر موقعه الإلكتروني.

وقد شخصت إصابة داغمار تورنر (53 عاماً) العازفة في أوركسترا جزيرة وايت السمفونية في جنوب إنجلترا، بورم نموه بطيء.

طلبت تورنر أن تخضع لعملية جراحية بعدما نما الورم. وقد جرت العملية الشهر الماضي.

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وللحيلولة دون تضرر قدراتها على العزف على الكمان وضع البروفيسور كيومارس أشكان استشاري جراحة الأعصاب في مستشفى "كينجز كولدج" خطة مفادها رسم خريطة للمخ وفتح الجمجمة ثم حثها على العزف أثناء استئصال الورم.

وكان الهدف من جعلها تعزف بإيقاظها في وسط العملية، إلى حماية خلايا مهمة تقع في الفلقة الأمامية اليمنى من الدماغ.

وتتحكم هذه المنطقة الواقعة بجوار المنطقة التي تشملها العملية، خصوصاً باليد اليسرى الضرورية للعزف على هذه الآلة.

وأوضحت تورنر: "الكمان هي شغفي، أعزف عليها منذ أن كنت في العاشرة. فكرة أن أصبح عاجزة عن العزف كانت تحطم قلبي"، وقد شكرت الطاقم الطبي لأنه "بذل قصارى جهده" في سبيل تجنب ذلك.

وأعربت العازفة عن أملها بأن تتمكن من العودة إلى الفرقة التي تعزف في صفوفها قريبا.

من جهته، قال الجراح المسؤول عن العملية كيومار اشكان: "كانت المرة الأولى التي نوقظ فيها شخصاً ليعزف على آلة"، مشيراً إلى أنه خلال عمليات إزالة ورم في الدماغ، غالباً ما يتم إيقاظ المرضى للتحقق من قدرتهم على الكلام.

وأضاف: "نجحنا في استئصال 90% من الورم بما في ذلك جميع المناطق التي يشتبه في أنها تشهد انتشاراً سريعاً للخلايا، مع الحفاظ على كافة وظائف يدها اليسرى".