ترمب قد يحضر الألعاب الأولمبية المقبلة في طوكيو

عبر الرئيس الأميركي دونالد ترمب يوم الثلاثاء عن رغبة في زيارة اليابان هذا الصيف لحضور الألعاب الأولمبية المقرر إقامتها في طوكيو. وردا على سؤال بخصوص الألعاب الصيفية التي ستبدأ في 24 يوليو/تموز في طوكيو، قال ترمب إن رئيس الوزراء الياباني شينزو آبي وجه له دعوة.

وجاء تصريح ترمب خلال اجتماع مع المسؤولين‭‭ ‬‬عن تنظيم الألعاب الأولمبية التي ستعقد في لوس أنجلوس بالولايات المتحدة عام 2028. وأضاف ترمب "سنبت في الأمر. لم نحسم موقفنا بعد. ربما (نقوم بالزيارة). سنحاول إن استطعنا".

زيارات محدودة

ومن المقرر أن يتوجه ترمب إلى الهند هذا الأسبوع بيد أنه من المعتقد أن تكون زياراته الخارجية محدودة هذا العام، حيث إنه يسعى للفوز بفترة رئاسية ثانية في الانتخابات التي ستجرى في الثالث من نوفمبر/تشرين الثاني.

ستكون الانتخابات الرئاسية الأميركية 2020 المقرر إجراؤها يوم الثلاثاء 3 نوفمبر من عام 2020 هي الانتخابات الرئاسية الأميركية الـ 59 التي تجرى كل أربع سنوات.