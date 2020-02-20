"خليفة الإنسانية" تنظم زفافا لـ1200 عريس وعروسة بالبحرين

نظمت مؤسسة خليفة بن زايد آل نهيان للأعمال الإنسانية، الخميس، حفل الزفاف الجماعي التاسع في مملكة البحرين، والذي ضم 1200 شاب وفتاة، بتوجيهات الشيخ خليفة بن زايد آل نهيان رئيس دولة الإمارات العربية المتحدة، ودعم الشيخ محمد بن زايد آل نهيان ولي عهد أبوظبي نائب القائد الأعلى للقوات المسلحة، ومتابعة الشيخ منصور بن زايد آل نهيان نائب رئيس مجلس الوزراء وزير شؤون الرئاسة رئيس مؤسسة خليفة بن زايد آل نهيان للأعمال الإنسانية، وفق ما أوردته وكالة الأنباء الإماراتية.

وحضر الحفل الذي أقيم برعاية الملك حمد بن عيسى آل خليفة، ملك مملكة البحرين، الشيخ ناصر بن حمد آل خليفة، ممثل الملك للأعمال الخيرية وشؤون الشباب رئيس مجلس أمناء المؤسسة الخيرية الملكية في مملكة البحرين، والشيخ سلطان بن حمدان بن زايد آل نهيان سفير الدولة لدى مملكة البحرين ومحمد حاجي الخوري، مدير عام مؤسسة خليفة بن زايد آل نهيان للأعمال الإنسانية، ومصطفى السيد، الأمين العام للمؤسسة الخيرية الملكية، وعدد من الشيوخ وكبار المسؤولين وسفراء مجلس التعاون الخليجي وسفراء الدول العربية بالممكلة والمدعوين وأهل العرسان.

وأشاد الشيخ ناصر بن حمد آل خليفة بعمق العلاقة الأخوية المتميزة التي تربط بين الإمارات والبحرين قيادة وحكومة وشعبا.. مثمنا جهود ودعم مؤسسة خليفة بن زايد آل نهيان للأعمال الإنسانية في تنظيم هذا الحفل الضخم والذي يعكس قوة ومتانة العلاقات التاريخية بين البلدين الشقيقين التي أسسها الآباء والأجداد منذ القدم كما أثنى على مبادرة المؤسسة بإقامتها سنويا عرسا جماعيا لشباب وفتيات البحرين الأمر الذي يساهم في التخفيف من أعباء ونفقات الزواج على العرسان من أجل تكوين أسرة سعيدة متماسكة.

كما أشاد بالدعم الكبير الذي يقدمه الملك حمد بن عيسى آل خليفة الرئيس الفخري للمؤسسة الخيرية الملكية للعمل الخيري والإنساني في المملكة والذي يعتبر الداعم الأول له من خلال مبادراته الإنسانية في مختلف المناسبات، مثمنا توجيهات الملك بتقديم كل أنواع الدعم والرعاية للشباب البحريني وحرصه على تكامل الجهود للوقوف مع الشباب في بداية حياتهم ومساندتهم لتوفير الحياة الكريمة المستقرة لجميع أفراد الشعب البحريني.

وتسلم الشيخ ناصر بن حمد آل خليفة، رئيس مجلس أمناء المؤسسة الخيرية الملكية من الشيخ سلطان بن حمدان بن زايد آل نهيان هدية تذكارية من مؤسسة خليفة بن زايد آل نهيان للأعمال الإنسانية َ وبدوره قدم الشيخ ناصر آل خليفة هدية تذكارية مماثلة للشيخ سلطان بن حمدان بن زايد آل نهيان.

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وأشاد الشيخ سلطان بن حمدان بن زايد آل نهيان برعاية الملك حمد بن عيسى آل خليفة ملك مملكة البحرين لحفل الزواج الجماعي التاسع الذي نظمته مؤسسة خليفة بن زايد آل نهيان للأعمال الإنسانية، مثنيا على الدعم الذي تقدمه المؤسسة للشباب البحريني المقبل على الزواج مؤكدا أن هذا الدعم يأتي في إطار العلاقات الأخوية المتميزة القائمة بين البلدين الشقيقين.

من جانبه توجه محمد حاجي الخوري بالشكر الجزيل إلى الشيخ خليفة بن زايد آل نهيان رئيس دولة الأمارات والشيخ محمد بن زايد آل نهيان ولي عهد أبوظبي نائب القائد الأعلى للقوات المسلحة والشيخ منصور بن زايد آل نهيان نائب رئيس مجلس الوزراء وزير شؤون الرئاسة رئيس مجلس إدارة مؤسسة خليفة بن زايد آل نهيان للأعمال الإنسانية على دعمهم المتواصل لحفل الزواج الجماعي في مملكة البحرين.

وتقدم محمد حاجي الخوري بخالص الشكر والثناء والتقدير إلى الملك حمد بن عيسى بن سلمان آل خليفة، ملك مملكة البحرين، على رعايته الكريمة واهتمامه المتواصل بدعم المبادرات والأنشطة الخيرية والإنسانية ترسيخاً لنهج الخير والعطاء الإنساني، الذي يلمس احتياجات كل أفراد المجتمع بمختلف فئاته، ولاسيما فئة الشباب الذين نرى فيهم مستقبل أوطاننا كما قدم شكره إلى الأمير خليفة بن سلمان آل خليفة رئيس الوزراء في ممكلة البحرين وإلى الأمير سلمان بن حمد آل خليفة ولي العهد النائب الأول لرئيس مجلس الوزراء في مملكة البحرين.

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وقال إن مؤسستنا وبتوجيهات من رئيس الدولة ، وولي عهد أبوظبي نائب القائد الأعلى للقوات المسلحة، ومتابعة حثيثة من قبل الشيخ منصور بن زايد آل نهيان ، تزيد عاماً تلو آخر أعداد المستفيدين من مبادرة الزواج الجماعي ترسيخاً لنهج البذل والعطاء الإنساني، لافتا إلى أن عدد العرسان المستفيدين من حفلات الزواج الجماعي بلغ نحو 5926 عريسا وعروسة منذ عام 2011 وحتى عام 2020 إذ بدأت المبادرة عام 2011 بتزويج 220 شاباً وفتاة، وخلال العام الجاري، وللعام التاسع نحتفي بتزويج 1200 شاباً وفتاة.

وأضاف "تأتي مبادرة الزواج الجماعي في مملكة البحرين الشقيقة، تنفيذاً لتوجيهات القيادة الرشيدة بدعم الزواج الجماعي وتيسير الزواج على الشباب، الذي حث ديننا الإسلامي على تيسيره، وهو ما يعزز قيم البر والتعاون والتواصل والتراحم، التي تصب في مصلحة الفرد والمجتمع في دول مجلس التعاون لدول الخليج العربية، إذ تتميز المبادرة بقوة التكافل والعمل من أجل تخفيف التكاليف على المتزوجين ليؤسسوا لأنفسهم حياة زوجية، لا يحملون فيها هموماً للديون.. متمنين لهم النجاح والتوفيق في حياتهم الجديدة".

وتضمن الحفل الذي أقيم في مسرح جامعة البحرين عرضا للحرس الوطني البحريني، وعرض فيلم لإنجازات مؤسسة خليفة بن زايد آل نهيان للأعمال الإنسانية بدولة الإمارات.

من ناحيته أكد مصطفى السيد الأمين العام للمؤسسة الخيرية الملكية أن هذا الحفل الذي يتم تنظيمه بدعم من مؤسسة خليفة الإنسانية هو خير دليل على مدى العلاقة الأخوية التاريخية الكبيرة التي تربط بين مملكة البحرين ودولة الإمارات قيادة وحكومة وشعبا.

وأشار الأمين العام للمؤسسة الخيرية الملكية إلى أن إقامة الأعراس الجماعية في البحرين تعد شكلا راقيا من أشكال دعم الشباب البحريني لبناء الحياة الزوجية السعيدة.

جدير بالذكر أن مؤسسة خليفة بن زايد آل نهيان للأعمال الإنسانية رعت حتى الآن زواج 5926 عريسا وعروسة خلال تسع حفلات للزواج الجماعي في البحرين أولها في ديسمبر عام 2011 وبلغ عدد العرسان 220 عريسا وعروسة والثاني في عام 2012 وضم 224 والثالث في عام 2013 ضم 222 والرابع في عام 2014 ضم 222 عريسا وعروسة والخامس في عام 2016 ضم 870 عريسا وعروسة وفي عام 2017 ضم العرس الجماعي السادس 888 عريسا وعروسة وفي عام 2018 ضم العرس الجماعي السابع 1000 عريسا وعروسة وفي عام 2019 ضم العرس الجماعي الثامن 1080 عريسا وعروسة وفي هذا العام 2020 ضم العرس الجماعي التاسع 1200 عريسا وعروسة.

وأعرب العرسان وأهالهم عن شكرهم وتقديرهم لدولة الإمارات ممثلة بمؤسسة خليفة بن زايد آل نهيان للأعمال الإنسانية للعرس الجماعي، مشيدين بالحرص الكبير الذي توليه قيادة دولة الإمارات العربية الشقيقة لأبناء البحرين لمشاركة أفراحهم في جميع مناسباتهم، مؤكدين أن مثل هذه الفعاليات من شأنها زيادة الترابط الاجتماعي والتخفيف من أعباء الزواج على أبناء البحرين كما تساهم في بناء أسرة بحرينة مترابطة.