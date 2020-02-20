شاهد.. 200 سيارة تتكدس فوق بعضها في أسوأ حادث بكندا

Emergency responders are working to get people out of their cars after a multi-vehicle pileup in La Prairie, Que. Provincial police say as many as 60 people have been injured.



More: https://t.co/o0JfnfbAKi pic.twitter.com/x065boXuU8 — CBC Montreal (@CBCMontreal) February 19, 2020

شهدت مدينة مونتريال الكندية، حادث سير مروع تسبب بإصابة نحو 70 شخصاً، عقب تصادم أكثر من 200 مركبة، في أحد شوارع ضواحي المدينة.

ونقلت صحيفة "الغارديان" البريطانية عن أحد عناصر شرطة إقليم كيبيك أن شخصين بقيا عالقين داخل سيارتهما بعد مرور ساعات على الحادث، الذي وقع مساء الأربعاء.

وأظهرت لقطات مصورة وجود حافلة مدرسية صغيرة وشاحنة تحمل صهريجاً عليه علامة مواد قابلة للاشتعال، لكن مسؤولين أفادوا بعدم إصابة أي من التلاميذ جراء الحادث.

وظهرت في عدد من الصور التي نشرها رواد مواقع التواصل الاجتماعي سيارات مكدسة فوق بعضها البعض، فيما تهشم بعضها بشكل جعل التعرف عليها أمراً صعباً للغاية.

وفي وقت لاحق قال وزير النقل في كيبيك، فرانسوا بونارديل، في مؤتمر صحافي إن الظروف الجوية من تساقط كثيف للثلوج وعدم رؤية كافية ربما تكون عوامل ساهمت في الحادثة الضخمة. وتابع: "بينما كان السائقون يقودون مركباتهم هبت رياح قوية، ما جعل الرؤية بوضوح أمرا صعبا".

وقال إنه من المرجح أن تظل الطريق السريعة رقم 15 في ضاحية لا برايري مغلقة في كلا الاتجاهين حوالي 46 كم في ضاحية لا برايري.

وقال دانييل ماكان، المتحدث باسم وزارة الصحة الإقليمية، إنه تم إخبار ثلاثة مستشفيات في منطقة الحادث بإمكانية دخول عدد كبير من الضحايا.