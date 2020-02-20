شاهد امرأة تسأل بوتين: هل يمكنك العيش بـ 170 دولاراً؟

تعرض الرئيس الروسي، فلاديمير بوتين، لحرج مفاجئ من امرأة اعترضته أمس الأربعاء في ساحة بمدينة Saint Petersburg التي ولد وترعرع فيها قبل 67 سنة، والبعيدة قرب فنلندا 700 كيلومتر عن موسكو.

كان قد انتهى من وضع إكليل ورد على ضريح أستاذه وعمدة المدينة Anatoli Sobshak قبل رحيله عام 2000 بعمر 63 عاما، حين احتشد حوله فضوليون من المارة، ومنهم التي اعترضته وسألته من دون مقدمات: "أجبني من فضلك، هل يمكنك العيش بـ 10.800 روبل بالشهر" ؟ أي 170 دولاراً.

أجابها: "هذا صعب كما أعتقد"، فردت السائلة وقالت: "أتصور أن راتبك 800 ألف، أليس كذلك" ؟ أي تقريبا 12.600 دولار، فيما الحد الأدنى للأجور بروسيا يعادل 190 دولاراً، فرد عليها وقال: "Ok ولكن هناك كثيرين يزيد راتب كل منهم عن ذلك. راتب الرئيس ليس الأكبر"، وهو ما نسمعه يقوله بالروسية في فيديو وجدته "العربية.نت" منتشراً في مواقع إخبارية روسية، واطلعت على ترجمات لما نقلته من حواره مع من اعترضته، وهي محتويات وردت عبر الوكالات مختصرة.

تابعت السائلة، وقالت لبوتين إن الحالة صعبة عليها وعلى غيرها "فما إن تتوجه إلى دكان البقال حتى تنفق فيه 1000 روبل. أما الخدمات العامة فتكلفك 4000 أيضا"، مشيرة بالرقمين إلى أن نصف راتبها يذهب للبقال والخدمات، فرد الرئيس وقال: "من الواضح أنك محقة، وعلى الحكومة إيجاد الحلول لمشاكل اجتماعية كثيرة". ردت وسألت: "إذن، لماذا لا يجدون الحلول"؟ أجابها: "نحن نفعل ذلك ونجد الحلول" من دون أن يذكر المزيد. عندها طلبت أن تلتلقط معه صورة، فاستجاب بوتين لطلبها.