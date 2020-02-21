بالصور.. قصر جورج كلوني وزوجته غارق بالمياه

كشفت صور جوية التقطت لقصر جورج وأمل كلوني في بيركشاير، وهي مقاطعة في جنوب شرق إنجلترا، عن مدى الدمار الذي خلفته الفيضانات الناتجة عن العاصفة دينيس، في منزل نجم هوليوود، حيث امتدت مياه نهر التايمز على ضفافه وأغرقت ملعب تنس وشرفة منزله الصيفي وجزءا من حديقته الخارجية، وفق ما نقلته "ديلي ميل".

هذا وقد انتقل نجم هوليوود وزوجته المحامية إلى المنزل المنعزل مع توأمهما في عام 2016، بعد عملية تجديد مكثفة استمرت 18 شهرًا.

يشار إلى أن البيت الذي يمتلكه كلوني يقع بجزيرة في قلب نهر التايمز، ويعود إلى القرن السابع عشر، ويقدر سعره بنحو 12 مليون جنيه إسترليني.

في المقابل، حذر خبراء الأرصاد الجوية من أن تساقط الثلوج قد يصل إلى ثماني بوصات في اسكتلندا في نهاية الأسبوع.

يذكر أنه في 15 و16 فبراير/شباط، اجتاحت العاصفة "دينيس" المملكة المتحدة وبلجيكا وفرنسا.

وأُطلق أكثر من 300 تحذير من الفيضانات في عموم بريطانيا، وسط استمرار ارتفاع منسوب المياه في الأنهار.