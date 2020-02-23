شاهد أميركياً يقتله صاروخ أطلقه ليثبت أن الأرض مسطحة

أميركي مستصغر للشرر، اسمه Michael Hughes وعمره 64 سنة، أمضى معظمها معاندا أدلة بالعشرات من القرن الماضي والحالي، تثبت أن الأرض كروية، لا مسطحة كما يعتقد، وجد أمس نهاية بائسة ودموية انتهت معها حياته، فقد هوى من صاروخ انطلق به في صحراء موهافي بولاية كاليفورنيا ليلتقط صورا للأرض يثبت بها أنها مسطحة، بعد أن حدث عطل للصاروخ الملصقة على جانبه عبارة "البحث عن الأرض المسطحة" مع علم الولايات المتحدة على جانبه الآخر.

مايكل هيوز، الذي صنع صاروخه قبل 3 أعوام، وأطلقه في مارس 2018 لأول مرة، فشلت محاولته ذلك الوقت الذي وصل فيه إلى ارتفاع 571 مترا، من أصل 10700 كان يحتاجها لتجربته، لأن عطلا حدث في الصاروخ، فهبط صانعه وقتها بمظلة أنقذته من السقوط قتيلاً فوق الصحراء، إلا أن النظام تعطل معه أمس بحسب ما نرى في فيديو تعرضه "العربية.نت" أدناه، فتمزقت المظلة بعد 20 ثانية من الإطلاق، وبقي هو معلقا بالصاروخ إلى أن هوى منه قتيلا.





والغريب أن الارتفاع الذي كان يطمح إليه المتهور الشهير، وهو 40 ألف قدم، يمكن تحقيقه عبر طائرة ركاب عادية، إلا أن هيوز أصر أن تكون التجربة من إعداده بكاملها، وأن لا يعتمد إلا على نفسه في نجاحها، باستثناء أن برنامجا تابعا لقناة Science Channel كان يقوم بالتصوير ومتابعة عملية الإطلاق للتأكد من نتائجها، فإذا به يتأكد من مقتل صاحبها ونعيه في بث حي ومباشر على الشاشة الصغيرة.

وأصدرت شرطة مدينة San Bernadino في كاليفورنيا، بيانا بما حدث، من دون أن تذكر فيه اسم مايك هيوز، بل قالت فقط إن شخصا قتل بسقوط صاروخ في الثانية بعد ظهر السبت في بادية مجاورة لبلدة Barstow الواقعة إلى الشمال الغربي من سان برناردينو.