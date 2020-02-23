قلعة مصرية عمرها 5 قرون.. شُيدت بموقع عجيبة من العجائب الـ7

تعد القلاع في مصر أهم الأبنية الحربية والعمارة الدفاعية على مر العصور، وامتازت قلعة قايتباي التي تم تشييدها منذ أكثر من 500 عام غرب مدينة الإسكندرية، ببنائها في مكان منارة الإسكندرية القديمة، التي كانت تعد إحدى عجائب الدنيا السبع التي ذكرها الإغريق، وكانت تعد أول منارة في العالم، حيث تم إنشاؤها في عهد بطليموس الثاني عام 270 قبل الميلاد.

وأشار الدكتور محمد إبراهيم عبدالعال، أستاذ الآثار الإسلامية، بجامعة عين شمس لـ"العربية.نت" إلى أن تشييد هذه القلعة يرجع للسلطان الأشرف أبو النصر قايتباي المحمودي، وهو يعد الملك الخامس عشر من الملوك الجراكسة في مصر.

وأوضح أن سبب إنشاء هذه القلعة، هو تحصين مدينة الإسكندرية وحمايتها من الاعتداءات الخارجية، وبالتحديد من الدولة العثمانية التي بدأت تغير اتجاه فتوحاتها من أوروبا إلى الشرق، فحاول السلطان قايتباي أن يحصن الثغور المصرية، لذلك بدأ ببناء العديد من القلاع.

كما دافعت هذه القلعة عن مصر ضد الهجمات الأوروبية مثل الحملة الفرنسية على الرغم من تخريبهم لها، وذلك لضعف حاميها في هذا الوقت. إلا أن في عصر حكم محمد علي عمل على تجديد مبانيها وأعادها إلى حالتها الأولى، كما زودها بالأسلحة الحديثة.

وأكد عبدالعال أن تلك القلعة تميزت بالشكل المعماري المربع، وهو من الأشكال المتميزة للقلاع في وقت تشييدها على مساحة 17550 مترا مربعا، ويحيط بها البحر المتوسط من 3 جهات، ومدخل رئيسي من الجهة الجنوبية الغربية على برجين على شكل ثلاثة أرباع الدائرة مما كان يميز القلعة، حيث كان يمثل البرجين قيمة دفاعية كبيرة لهذه القلعة.

كما كانت هذه القلعة بمثابة نقاط دفاعية لمصر من ناحية البحر المتوسط، وقد تميزت بأسوارها العالية وأبوابها الحصينة وأبراجها المتنوعة ذات الأشكال المختلفة، والتي احتوت على حجرات دفاعية وعدد كبير من فتحات رمي السهام كوسائل دفاعية عن الأسوار، كما احتوت على أبنية متنوعة منها أماكن لتخزين السلاح وأماكن لسكن الجند وكذلك مسجد للصلاة وصهاريج لتخزين المياه، فهي كانت إحدى نقاط الدفاع عن الدولة.

ولاتزال هذه القلعة تعد أحد أهم المزارات السياحية في مصر.