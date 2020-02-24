باريس.. نصف مليون دولار ثمن لوحة لموناليزا بمكعبات الروبيك

بيعت لوحة لموناليزا، صممها فنان شارع فرنسي باستخدام 330 من مكعبات الروبيك، بمبلغ 480200 يورو (520680 دولاراً)، الأحد، في معرض للفن الحديث في باريس، وقال المنظمون إن الثمن أكبر بكثير من توقعات ما قبل البيع التي وصلت إلى 150 ألف يورو فقط.

ويستخدم العمل الفني، الذي أبدعه فنان الشارع إنفيدر المجهول في عام 2005، المربعات المصنوعة من البلاستيك الخاصة بألعاب الألغاز في عمل فسيفساء لموناليزا وابتسامتها الشهيرة بألوان متوهجة.

ويواكب بيع العمل الفني الحديث إغلاق معرض للفنان ليوناردو دافنشي في متحف اللوفر القريب، موطن موناليزا الحقيقية. وكان هذا المعرض قد أقيم بمناسبة الذكرى الـ500 لوفاة دافنشي، فنان عصر النهضة.

ويرتدي إنفيدر، الذي يعرف نفسه بأنه فنان حر غير معروف، قناعاً ونادراً ما يظهر في التلفزيون.