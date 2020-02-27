من الصين إلى باكستان.. جيش من البط لمحاربة الجراد

تعتزم الصين إرسال جيش من البط قوامه 100 ألف بطة لمساعدة باكستان في مكافحة انتشار الجراد، وفق ما ذكرت صحيفة محلية، الخميس.

وسيتم إرسال فيلق الطيور التي تأكل الجراد من مقاطعة تشجيانغ شرقي الصين بعد إرسال فريق من الخبراء الصينيين في وقت سابق إلى باكستان لتقديم المشورة بشأن التعامل مع اجتياح الجراد الذي يعد الأسوأ في 20 عاماً، وفق صحيفة نينغبو ايفننغ.

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كما نشرت الصين البط، الذي يتغذى طبيعياً على الحشرات ضمن نظامه الغذائي، لمكافحة اجتياح مماثل في إقليم شينجيانغ شمال غربي البلاد قبل عقدين، وقيل إنه كانت له فاعلية كبيرة.

ويعد استخدام البط أقل تكلفة بكثير وأقل ضرراً على البيئة من استخدام المبيدات الحشرية، وفق ما نقلت الصحيفة عن الباحث في معهد تشجيانغ الإقليمي للتكنولوجيا الزراعية، لو ليزي.

تناول أكثر من 200 جرادة يومياً

إلى ذلك قال لو إن البط ملائم أكثر لهذه المهمة من الدواجن الأخرى، مثل الدجاج، مضيفاً: "البط يحب البقاء في جماعات، لذا فإدارته أسهل من الدجاج".

كما أوضح أن البطة تستطيع أيضاً تناول أكثر من 200 جرادة يومياً، مقارنة بسبعين جرادة فقط تتناولها الدجاجة، قائلاً: "قدرتهم على مكافحة الجراد ثلاثة أضعاف الدواجن الأخرى".

ولم تتلق مكالمات إلى المكتب الصحافي لحكومة المقاطعة للحصول على تأكيد للتقرير أي إجابة الخميس.

وتعرضت باكستان لغزو من قبل أسراب الجراد في العام الماضي، والذي بدأ في إهدار محصول القطن في البلاد وهو الآن يهدد محصول القمح.