كورونا يغلق ملاهي ديزني في طوكيو حتى منتصف مارس

قالت الشركة التي تتولى تشغيل ملاهي ديزني لاند في طوكيو، الجمعة، إن المتنزه الترفيهي الشهير سيغلق أبوابه اعتباراً من يوم غد السبت وحتى 15 مارس في ظل تفشي فيروس كورونا في اليابان.

وأضافت شركة أورينتال لاند أنه سيتم أيضاً إغلاق متنزه ديزني سي اعتباراً من الغد.

ويأتي القرار بعدما دعا رئيس الوزراء الياباني، شينزو آبي، إلى إغلاق جميع المدارس للحيلولة دون انتشار الفيروس. وحثت الحكومة أيضا على إلغاء التجمعات الكبيرة أو تقليصها لمدة أسبوعين.

يأتي هذا الإجراء وسط قلق متزايد بشأن ارتفاع عدد الحالات المصابة التي لا يمكن تعقبها في شمال اليابان ومناطق أخرى.

لدى اليابان الآن أكثر من 910 حالات مصابة بالفيروس، من بينهم 705 على متن سفينة سياحية خاضعة لحجر صحي. وتأكدت وفاة ثمانية أشخاص جراء الفيروس، اليوم الخميس، في جزيرة هوكايدو الواقعة في أقصى شمال البلاد، التي تعد الآن مكان الزيادة المضطردة في الإصابات.

جاء إعلان آبي بعد ساعات من إعلان العديد من الحكومات المحلية عن قراراتها الخاصة بتعليق الدراسة.

قال مسؤولون في جزيرة هوكايدو أقصى شمال البلاد، الخميس، إنهم أغلقوا جميع المدارس الابتدائية والمتوسطة البالغ عددها 1600 في الجزيرة.

جاء إعلان آبي بعد ساعات من إعلان العديد من الحكومات المحلية عن قراراتها الخاصة بتعليق الدراسة لفترات قصيرة.

وأغلقت سلطات جزيرة هوكايدو 1600 مدرسة ابتدائية ومتوسطة، حيث تأكدت إصابة 54 حالة، وهي الأكبر في البلاد خارج السفينة السياحية.

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وسرعان ما قالت بعض الحكومات المحلية إنها ستلتزم بالطلب، لكن آخرين انتقدوا الطلب وقالوا إنه سيؤثر على الآباء العاملين الذين يحتاجون إلى العثور على جليسات أطفال لأطفال المدارس الصغار.

قال رئيس بلدية تشيبا، توشيهيتو كوماجاي: "سوف ينهار المجتمع بسبب هذه التدابير"، مضيفًا أنه سيأتي بتدابير لدعم الآباء العاملين أثناء تعليق الدراسة.

ينتهي العام الدراسي في اليابان في شهر مارس، مما يترك مساحة ضئيلة من الوقت للامتحانات النهائية أو احتفالات التخرج.

طالب آبي المدارس باتخاذ التدابير اللازمة أثناء الامتحانات ومراسم التخرج.