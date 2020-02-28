موفد ياباني يتوجه إلى لبنان للمطالبة بعودة غصن

يسافر نائب وزيرة العدل اليابانية إلى لبنان مطلع الأسبوع المقبل للتأكيد على ضرورة أن يمثل كارلوس غصن رئيس شركة نيسان السابق للمحاكمة في اليابان.

وقالت وزارة العدل اليابانية إن المسؤول، ويُدعى هيرويوكي يوشي، سيغادر طوكيو غدا السبت على أن يلتقي بوزير العدل اللبناني ألبرت سرحان يوم الاثنين.

وكان غصن، الرئيس السابق لتحالف رينو ونيسان لصناعة السيارات، قد هرب من اليابان أواخر العام الماضي بينما كان في انتظار محاكمته في جرائم مالية. وينفي كل الاتهامات المنسوبة إليه.

وقال غصن إنه فر إلى لبنان الذي قضى فيه طفولته لتبرئة ساحته. ولا توجد اتفاقية لتسليم المطلوبين بين لبنان واليابان.

وعاد غصن المولود في البرازيل ويحمل كذلك الجنسيتين اللبنانية والفرنسية، للتغريد على تويتر في ساعة متأخرة من مساء أمس الخميس

وذلك للمرة الأولى منذ أكثر من شهر، ودعا إلى جمع توقيعات لعريضة تطالب بإطلاق سراح غريغ كيلي المسؤول التنفيذي السابق في نيسان والذي ألقي القبض عليه مع غصن.

وقالت نيسان في بيان اليوم الجمعة "تأمل نيسان أن يعود غصن إلى اليابان كي يتسنى معرفة جميع الحقائق على نحو ملائم بموجب النظام

القضائي الياباني".

ورفعت الشركة دعوى مدنية ضد غصن هذا الشهر للمطالبة بتعويض عن الأضرار قيمته عشرة مليارات ين (92 مليون دولار).