عيد ميلاد مدونة شهيرة يتحول إلى فاجعة.. تردي بزوجها

لم تكن المدونة الروسية الشهيرة، كاتي ديدينكو، تعلم أن حفل عيد ميلادها سيتحول إلى مأساة تفقد فيه زوجها ومدعوين آخرين.

وفبينما كانت الصيدلانية ديدينكو تحتفل، الجمعة، مع عائلتها وأصدقائها وصديقاتها بعيد ميلادها التاسع والعشرين في مجمع الحمامات في جنوب موسكو، وقرر الضيوف تتويج احتفالهم بالسباحة في المسبح.

وخلال وجودهم داخل حمام السباحة، قرر زوج ديدينكو إضافة الثلج الجاف، ما أدى إلى زيادة حادة في تركيز ثاني أكسيد الكربون. ونتيجة لذلك، تعرض المدعوون إلى عمليات اختناق وحروق. وقتل اثنان من ضيوف الحفل، وتم نقل 4 أشخاص آخرين إلى المستشفى مصابين بحروق كيميائية شديدة.

Три человека погибли во время празднования дня рождения популярной Instagram-блогера Екатерины Диденко, в том числе ее муж. Еще семеро пострадавших в больнице pic.twitter.com/hwWIeN7jli — НТВ (@ntvru) February 29, 2020

أما زوج المدونة الروسية يكاترينا ديدينكو، 29 عاماً، هو ثالث وفاة في حفل عيد ميلاد زوجته في نادي استحمام بالعاصمة الروسية، توفي صباح أمس السبت بعد نقله للعناية المركزة.

خطورة الثلج الجاف

وكانت المدونة نشرت على Instagram فيديو من وحدة العناية المركزة، تحدثت فيه عن الحادث، لكنها قامت في وقت لاحق بحذفه فور انشار خبر وفاة زوجها.

وتنصح ديدينكو المتخصصة في الصيدلة على صفحتها في شبكات التواصل الاجتماعي المشتركين بتجنب بعض الأدوية، وتوفر معلومات حول المدخرات المحتملة عند شراء أدوية معينة. وغالبا ما كانت المدونة تقدم نصائح للآباء والأمهات حول الأدوية الممكن تقديمها للأطفال.

ومعلوم أن الثلج الجاف عندما يقترن بالماء يشكل ثاني أكسيد الكربون، الذي يمكن أن يسبب الاختناق. وثاني أكسيد الكربون ليس ساماً بحد ذاته، لكنه أثقل بمقدار 1.5 مرة من الهواء، وهذا ما يجعله يحتل الطبقة السفلى في مكان تواجده، لا يكاد يترك أي أكسجين على الأرض بل يطرده إلى الأعلى نحو السقف. وفي مثل هذه الظروف يفقد الشخص وعيه، ويسقط على الأرض، حيث الأكسجين ضئيل للغاية.