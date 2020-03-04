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شاهد.. لص "يصطاد" عقداً ذهبياً من متجر بصنارة صيد

المصدر: سيدني – فرانس برس
السارق ومعه صنارته
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التقطت كاميرا مراقبة مقطعاً لسارق فيما كان "يصطاد" عقداً ذهبياً من تصميم "فيرساتشي" بصنارة من متجر أسترالي.

وذكرت الشرطة المحلية أمس الأربعاء أن اللص حطّم نافذة المتجر في وسط الحي التجاري في ملبورن قبل استخدام صنارة صيد لسرقة عقد من تصميم دار "فيرساتشي".

لكن "الصياد" استغرق حوالي ثلاث ساعات للإمساك بصيده الثمين.

فبعد فشل محاولاته الأولى بصنارة صغيرة، قرر الرجل استخدام صنارة أكبر، وفي النهاية تمكن من الحصول على العقد الذهبي، البالغ سعره 700 دولار، من رقبة تمثال العرض.

وقال المسؤول في شرطة فيكتوريا بيد ويتي: "من الجريء للغاية أن يحضر أحدهم بصنارة صيد في منتصف الليل للسرقة.

وقد نشرت الشرطة مقطع الفيديو في محاولتها للتعرف على هوية السارق والقبض عليه.

عقد مشابه للذي سرقه الصياد عقد مشابه للذي سرقه الصياد
واجهة المحل الذي استهدفه السارق واجهة المحل الذي استهدفه السارق
السارق مع صنارته السارق مع صنارته

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