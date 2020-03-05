وزيرة أولمبياد طوكيو: مستمرون بالخطط للاستعدادات للبطولة

قالت سيكو هاشيموتو، وزيرة أولمبياد طوكيو، الخميس، إن اليابان ما زالت تستعد للألعاب الأولمبية الصيف المقبل وفقا للخطط بعدما زاد الحديث بداية هذا الأسبوع عن احتمال التأجيل بسبب انتشار فيروس كورونا.

وأضافت هاشيموتو، أمام لجنة الميزانية: "الإلغاء أو التأجيل لن يكون مقبولا للرياضيين. الأجواء التي يمكن للرياضيين الشعور بالراحة والتركيز يجب أن تكون على استعداد".

وأشارت هاشيموتو إلى أن منظمي البطولة سيواصلون العمل عن قرب مع اللجنة الأولمبية الدولية.

وأثارت هاشيموتو الجدل هذا الأسبوع عندما قالت إن عقد الأولمبياد "ربما يمكن ترجمته بأنه يسمح بالتأجيل" خلال عام 2020.

لكن توماس باخ رئيس اللجنة الأولمبية الدولية قال، أمس الأربعاء، إن كلمتي "الإلغاء" أو "التأجيل" لم يتم ذكرهما خلال الاجتماعات التي استمرت ليومين للتركيز على الاستعدادات للبطولة.

وكانت حكومة طوكيو طلبت من سكان المدينة، الأربعاء، الامتناع عن حضور الحفلات المقامة في المتنزهات لمناسبة موسم تفتح أزهار الكرز الشهير، في أحدث اضطراب يتسبب به تفشي فيروس كورونا المستجد الذي يثير انتشاره السريع مخاوف كبيرة حول العالم.

وتقام الحفلات بمشاركة حشود كبيرة مع بدء الموسم في منتصف مارس، في المناطق التي تضم أكبر عدد من أشجار الكرز.

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وقالت الحكومة إن تجمعتا كهذه تنطوي على أخطار انتشار الفيروس الذي أصاب 284 شخصا على الأقل في اليابان.

وناشدت السكان بالامتناع عن الانضمام إلى الحفلات التي تشمل الطعام والمشروب من أجل منع انتشار العدوى بفيروس كورونا المستجد، كما نصحت الناس بوضع الأقنعة إذا كانوا يسعلون.

وقد شدد رئيس الوزراء الياباني شينزو آبي التدابير لاحتواء الفيروس وحض المدارس على الإغلاق لأسابيع عدة ودعا منظمي الفعاليات الكبرى إلى إلغائها أو تأجيلها.