غراميات برلسكوني تخفف عن الإيطاليين وباء كورونا

انفصل رئيس الوزراء الإيطالي السابق سيلفيو برلسكوني عن صديقته التي بقي معها فترة طويلة، ليرتبط بشابة تصغره بـ54 عاما.

وفي ذروة تفشي فيروس كورونا المستجد الذي أودى بحياة 107 أشخاص في إيطاليا، قدّمت أخبار مواعدات برلسكوني، الذي اشتهر بتنظيم سهرات صاخبة في دارته قرب ميلانو، وسيلة للإيطاليين لنسيان الوباء لبعض الوقت.

وهجر الملياردير، البالغ من العمر 83 عاما، فرانشيسكا باسكالي (34 عاما) بعد علاقة استمرت 12 عاما، لكنهما "سيبقيان صديقين"، على ما أعلن حزبه "فورتسا إيطاليا" (يمين) في بيان، الأربعاء.

ويبدو أن باسكالي قد فوجئت بهذا القرار، وأعربت عن ذهولها عقب صدور البيان، وفقا لصحيفة "لا ريبوبليكا" اليومية.

وقالت هذه الشقراء، التي لفتت انتباه برلسكوني بعدما أسست ناديا للمعجبين به: "سيظل عزيزا بالنسبة إلي للأبد. أتمنى له كل السعادة في العالم، وآمل بأن يجد شخصا يعتني به كما فعلت".

وذكرت أخبار أن برلسكوني، الذي طلق من قبل مرتين، تخلى عن باسكالي للارتباط بأخرى أصغر منها، وهي النائبة في حزبه، مارتا فاشينا، وتبلغ من العمر 30 عاما.

وهيمن برلسكوني على السياسة الإيطالية لأكثر من عقدين رغم فضائح نسائية طالته وأخطاء متتالية وملاحقات قضائية.

وحُكم على برلسكوني عام 2013 بالسجن 7 سنوات بعد إدانته بتهمة دفع المال إلى فتاة تبلغ 17 عاما تعرف باسم "روبي"، رغم أن هذه الإدانة تم نقضها لاحقا.

وهو يُحاكم حاليا بتهمة تقديم الأموال والهدايا لفتيات مقابل صمتهن عن سلوكياته.