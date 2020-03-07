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بعد إصابته بالزكام.. البابا يقيم الصلاة عبر الفيديو

المصدر: الفاتيكان - فرانس برس
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أعلن الفاتيكان السبت أن البابا فرنسيس سيقيم صلاة الأحد المقبل بالبث المباشر عبر الإنترنت بدلا من إطلالته المعتادة من النافذة المشرفة على ساحة القديس بطرس على خلفية المخاوف المرتبطة بتفشي فيروس كورونا المستجد.

وجاء في بيان الفاتيكان أنه سيتم "بث الصلاة بالبث المباشر من قبل (أخبار الفاتيكان) وعلى شاشات في ساحة القديس بطرس".

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وكان الفاتيكان قد وعد بمراجعة برنامج الحبر الأعظم البالغ 83 عاما "لمنع تفشّي" وباء "كوفيد-19" الناجم عن فيروس كورونا المستجد.

وأوقف البابا الأرجنتيني نشاطاته لمدة أكثر من أسبوع إثر إصابته بالزكام.

وتعرّض لنوبتي سعال خلال صلاة الأحد الماضي وأعلن أنه لن يشارك في خلوة روحية سنوية جنوب روما لحاجته إلى التعافي.

وأفاد الفاتيكان أنه سيتم تسجيل الصلاة في مكتبة القصر الرسولي المطلة على الساحة.

ويقضي البابا حاليا معظم وقته في مضافة القديسة مارثا الواقعة في قسم منفصل من الفاتيكان.

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