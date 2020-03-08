مسؤول كويتي: الحريق الذي أودى بحياة 8 أطفال غير متعمد

أعلن النقيب رضا السلمان مسؤول شبكات التواصل الاجتماعي في الإدارة العامة للإطفاء بالكويت، إن الفرق المختصة تجمع العينات من موقع حريق منزل منطقة "صباح الأحمد" الذي أودى بحياة 8 أطفال دفعة واحدة، نافياً أي معلومات تؤكد حتى اللحظة أن الحريق بفعل فاعل.

وقال السلمان في تصريح متلفز: "للأسف تعاملت فرق الإطفاء مع الحادث الأليم المأساوي الذي وقع في مدينة صباح الأحمد السكنية، حيث وردنا بلاغ في تمام الساعة 5:05 مساء السبت عن اندلاع حريق في أحد المنازل الواقعة في مدينة صباح الأحمد السكنية".

وأضاف المسؤول: "على إثره توجهت فرق الإطفاء من مراكز الكوت والوفرة ووصل رجال الإطفاء إلى الموقع، وباشروا بعمليات الإنقاذ وإطفاء الحريق وتم إخراج 8 أطفال كانت حالتهم حرجة جدا ونُقلوا عن طريق فنية الطوارئ الطبية إلى المستشفى، وللأسف فارقوا الحياة هناك".

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وتابع: "مراقبة التحقيق في حوادث الحريق تتابع الحادث لمعرفة أسباب الحادث الأليم ورفع التقارير الفنية حوله للوصول للنتائج حول الحادث".

وأكد أنه "حتى هذه اللحظة طبعاً من المبكر جداً التنبؤ بالأسباب التي أدت لمثل هذا الحادث، لأن هناك إجراءات فنية وعينات يتم رفعها من الموقع وتحليلها في المختبر، إلى جانب أخذ أقوال الشهود الذين كانوا في الموقع، ثم سيتبين لنا الأسباب التي أدت لوقوع مثل هذا الحادث وإن كان بفعل فاعل، ونحن نتمنى ألا يكون كذلك".