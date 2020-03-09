ولي عهد دبي يحقق حلم طفل هندي مصاب بالسرطان

استجاب الشيخ حمدان بن محمد بن راشد آل مكتوم، ولي عهد دبي رئيس المجلس التنفيذي، لطلب طفل هندي مصاب بالسرطان، يدعى محمد عبدالله، بعدما تلقى رسالة منه، قال فيها إن أمنيته الوحيدة هي أن يلتقي ولي عهد دبي، ليبادر الأخير بالاستجابة.

وأكد الطفل الهندي، البالغ 7 سنوات، أنه يعتبر ولي عهد دبي النموذج الذي يحلم بأن يصبح مثله في ممارسة الرياضة، خصوصاً سباقات الخيل.

وقال الطفل إنه من المتابعين الدائمين للفعاليات الرياضية التي يشارك فيها ولي عهد دبي، خصوصاً سباقات القدرة، سواء أقيمت داخل الإمارات أم خارجها، لافتاً إلى أنه يعكف على مشاهدتها باستمرار عبر قناة "يوتيوب"، وموقع "إنستغرام"، الخاصين بولي عهد دبي، نقلا عن صحيفة "الإمارات اليوم".

ووجه الطفل محمد رسالة شكر وامتنان إلى ولي عهد دبي، مؤكدا أن المقابلة منحته أملاً في الحياة، وقوة في مواجهة المرض.

وقال عبدالله حسين، والد محمد، إن أعراض مرض السرطان ظهرت على ابنه قبل شهرين فقط، وأفاد الأطباء أنه في المرحلة الثالثة، ويحتاج إلى رعاية طبية خاصة للتعافي من مرضه.

موضوع يهمك تتناقل وسائل الإعلام والمواقع الإلكترونية توصيات لمنظمة الصحة العالمية والهيئات الصحية الرسمية في كل دولة بضرورة... حتى في زمن كورونا.. أطعمة لا يمكن غسلها قبل تناولها صحة

وتابع الأب: "محمد يدرس بالصف الأول الابتدائي، لكن الحلم الذي يراوده باستمرار هو أن يصبح بطلاً عالمياً في سباقات الخيل، وأن يمتلك خيلاً كثيراً في المستقبل".

وأضاف الأب أن أفراد أسرته فوجئوا بالاستجابة السريعة من ولي عهد دبي، مؤكداً أنها "خلفت أثراً نفسياً رائعاً لدى ابنه، وأفراد أسرته، ولدى كل من علم بالأمر".

وأوضح أنهم فوجئوا عند مقابلتهم ولي العهد بشخص يحب الآخرين، ويتحدث مع الجميع، بابتسامة وكرم.