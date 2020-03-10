هذا ما فعله مطعم صيني في بريطانيا بسبب كورونا

ابتكر مطعم صيني يعمل في بريطانيا طريقة غير مسبوقة من أجل إقناع الزبائن بعدم مقاطعته خوفاً من فيروس كورونا الذي يتسبب برعب واسع في مختلف أنحاء البلاد مع زيادة أعداد المصابين وتسجيل عدد من الوفيات في بريطانيا.

وتعاني المطاعم الصينية في بريطانيا من انخفاض حاد في أعداد زبائنها ومرتاديها وفي الطلب على منتجاتها، وذلك في أعقاب وصول الفيروس كورونا إلى البلاد وانتشاره بعد أن كان مركز ظهوره في الصين، لكن مطعم " بيرل ريفر " في منطقة "ريدينج " بمقاطعة "بيركشاير" لجأ إلى حيلة لطمأنة زبائنه والتهدئة من مخاوفهم.

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ووضع المطعم الصيني المتخصص ببيع الوجبات الآسيوية لافتة على واجهة محله يطلب فيها من الزبائن عدم مقاطعته بسبب المخاوف من انتشار فيروس كورونا، ويضيف في إعلانه المعلق على الباب مطمئناً إياهم: "العاملون في هذا المطعم يقيمون في بريطانيا ولم يزوروا الصين مطلقاً طيلة العشرين عاما الماضية".

كما تتضمن اللوحة المعلقة على واجهة المحل تأكيدا بأن كل المكونات التي تدخل في إنتاج الطعام والوجبات التي يبيعها هذا المطعم مصدرها بريطانيا وليست مستوردة من الخارج، وبالتالي فلا يوجد أية مخاوف من أن تكون ملوثة بالفيروس القاتل، وذلك بحسب التقرير الذي نشرته جريدة "ديلي ميل" البريطانية واطلعت عليه "العربية نت".

وتداول نشطاء على شبكات التواصل الاجتماعي في بريطانيا صورا للمطعم واللافتة المعلقة على واجهته ليشتعل بعد ذلك الجدل بشأن انتقال المرض، وما إذا كان تجنب مثل هذه المطاعم أمراً مبرراً أم لا.

واضطر المطعم إلى هذا الإجراء بعد أيام قليلة على تسجيل المنطقة التي يوجد فيها أول حالة إصابة بفيروس كورونا وهي لسيدة تبلغ من العمر 75 عاماً، حيث تم اكتشافها في مستشفى رويال بيركشاير.

وأعلنت السلطات الصحية في بريطانيا يوم الثلاثاء تسجيل سادس حالة وفاة بالمرض، كما أعلنت ارتفاع أعداد المصابين إلى 373 حالة مؤكدة، وذلك وسط مخاوف من أن يتكرر سيناريو إيطاليا حيث أصبحت الحالات بالآلاف وسط توقعات بأن يخرج الفيروس عن السيطرة.