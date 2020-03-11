جديد هارفي واينستين.. 23 سنة سجن لأشهر متحرش في أميركا

أصدرت محكمة في نيويورك اليوم الأربعاء، حكما بالسجن 23 سنة على المتحرش بنجمات هوليوود، وهو المنتج السينمائي هارفي واينستين، البالغ 67 عاما، والذي سبق وأدانته هيئة محلفين الشهر الماضي في تهمتين اثنتين من 5 تهم موجهة إليه بالاعتداء الجنسي والاغتصاب.

الهيئة التي كانت مكونة من 7 رجال و5 نساء، وجدته مذنبا بتهمتي الاعتداء الجنسي في 2006 على مساعدة الإنتاج لديه Miriam Haley كما ومذنبا بتهمة الاغتصاب في 2013 من الدرجة الثالثة ضد الممثلة السابقة Jessica Mann الظاهرتين في الصورة الرئيسية أعلاه، فيما تمت تبرئته من تهمة "التربص الجنسي" الرئيسية، والتي كانت ستؤدي إلى تشديد الحكم عليه ليواجه معها احتمال السجن مدى الحياة.

وحاول واينستين الدفاع عن نفسه أمام المحكمة في ينويورك الأربعاء التي وصل إليها جالسا على كرسي متحرك، وفقا لما نراه في الفيديو الذي تعرضه "العربية.نت" أدناه، حيث أكد أن العلاقات الجنسية التي اتهم على أساسها "تمت بالتراضي" وفقا لزعمه الذي لم تأخذ به المحكمة لعدم توفر دليل يدعمه.

وحضرت الجلسة ضحيتاه في التهمتين الرئيسيتين، وهما Miriam Haley التي اعتدى عليها حين كانت في 2006 تعمل لديه، فقالت قبل إصدار الحكم إنها تأمل بأن يقضي مدة طويلة خلف القضبان عقابا على ما اقترفه ضدها وضد أخريات، مشيرة إلى أن ما حصل ذلك العام كانت له نتائج نفسية سيئة عليها، وجعلها تعيد التفكير في ما إذا كان يجب أن تواصل العمل بحقل الترفيه الناشطة فيه ذلك الوقت.

وكانت هيئة المحلفين بدأت مداولاتها في 18 فبراير الماضي، لمناقشة مصير المنتج الهوليوودي بعد أكثر من 3 أسابيع من بدء المحاكمة، حيث بدأ تقديم الشهادات باعتلاء 6 نساء منصة الشهود، فأكدن بدءا من 22 يناير أنهن تعرضن للاعتداء الجنسي من واينستين، لكن هيئة المحلفين درست التهم المتعلقة باثنتين فقط هما جيسيكا مان وميريام هالي، المعروفة دلعا بلقب ميمي.