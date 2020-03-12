كورونا يصيب لاعبا مع رونالدو والأخير يغادر إلى البرتغال

تأكدت أمس إصابة أحد لاعبي نادي "يوفنتوس" الإيطالي لكرة القدم بفيروس "كورونا" المستجد، بحسب ما ذكر النادي نفسه في بيان ألمت "العربية.نت" بتفاصيله من وسائل إعلام محلية، أشارت بخبرها الموحد إلى قلق انتشر بأوساط الفريق من أن تكون العدوى "الكورونية" انتقلت إلى بقية لاعبيه، وأهمهم كريستيانو رونالدو الذي حصل على إذن خاص، سمح له بالسفر إلى بلده البرتغال على متن طائرة خاصة.

اللاعب الذي تمكن منه الفيروس القاتل، هو Daniele Rugani المولود قبل 25 سنة في مدينة "لوكا" الإيطالية، ويلعب في مركز قلب الدفاع بالفريق الذي بث الخبر أيضا في موقعه الإلكتروني، وذكر فيه أن أعراض المرض لم تظهر على "دانييلي روغاني" بعد، بل أكدت نتائج الاختبارات الطبية إصابته التي حملت النادي إلى تفعيل إجراءات العزل الصحي المفروضة بالقانون على روغاني، إضافة إلى رصد من تواصل معهم في الأسبوعين الماضيين، والشبيهة بإجراءات اتخذها نادي "هنوفر" الألماني بعد إعلانه الأربعاء عن إصابة ظهيره الأيسر "تيمو هوبرز" بالفيروس.

رونالدو "لن يعود اليوم إلى إيطاليا" كما وعد

ومضى روغاني أمس إلى حسابه في موقع Instagram التواصلي، وكتب عبارات طمأن بها محبيه ومشجعيه، وقال في ما قرأته "العربية.نت" بموقع صحيفة Gazzetta dello Sport الرياضية الإيطالية: "علمتم بالأخبار، لذلك أطمئن المهتمين بي أني بخير، وأطلب من الجميع احترام القواعد، لأن هذا الفيروس لا يميّز أحدا. دعونا نفعل ذلك لأنفسنا ولأحبائنا ولمن حولنا" وفق تعبيره.

وأضافت الصحيفة أن إجراءات العزل التي سيفرضها Juventus على لاعبيه، قد تشمل لاعبي نادي Inter Milan الإيطالي أيضا، لأنه لعب الأحد الماضي مباراة مع "يوفنتوس" فاز بها الأخير بهدفين لقاء لا شيء، وربما انتقل الفيروس من روغاني إلى بعض لاعبي الفريقين معا.

أما عن اللاعب كريستيانو رونالدو، فيبدو أن القلق انتابه من شر الفيروس المستجد، لذلك أسرع بطلب إذن استثنائي من الحكومة البرتغالية التي منعت الثلاثاء وصول أحد من إيطاليا إلى أراضيها، وطلب السفر إلى لشبونة على متن طائرة خاصة "في زيارة قصيرة، يشارك خلالها بحفل عيد ميلاد شقيقته، وليكون بصحبة والدته التي تعافت من وعكة صحية ألمت بها" بحسب ما نقلوا عنه في الإعلام الإيطالي والبرتغالي معا.

إلا أن معلقاً رياضياً شهيراً في البرتغال، هو Rui Pedro Brás المقرّب إعلامياً من رونالدو، أكد أن اللاعب المعروف برمزCR7 المشير إلى أول حرفين من اسمه ورقم قميصه "لن يعود اليوم الخميس إلى إيطاليا" بحسب ما نسمعه في الفيديو الذي تعرضه "العربية.نت" أعلاه، وهو الذي تعهد قبل سفره بأن يعود اليوم الخميس إليها للتدريب مع "يوفنتوس" الموعود بخوض مباراة ضد Lyon الفرنسي الثلاثاء المقبل، ضمن الدور 16 من دوري أبطال أوروبا، وهي مباراة ستجري على ملعب Allianz Stadium التابع في مدينة تورينو الإيطالية ليوفنتوس، ولن تكون بحضور جماهيري.