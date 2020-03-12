مشاهير في قبضة كورونا.. الفيروس لم يرحم أحداً

يبدو أن كلام منظمة الصحة العالمية، التي أكدت، الخميس، أنه لا داعي للهلع من فيروس كورونا، فهو وباء عالمي قابل للسيطرة إذا عززت الدول إجراءات التصدي له، لم يمنع القلق فعلا، خاصة أن أعداد المصابين لم تعد أرقاما فقط بعد أن طال الفيروس وجوها معروفة ومشهورة بمختلف المجالات على الرغم من الإجراءات الكثيرة التي اتخذتها الدول للحد منه ومكافحته.

موضوع يهمك أفادت المعلومات، الخميس، أن رئيس وزراء كند جاستين ترودو في العزل، وأن زوجته تخضع للفحص من فيروس كورونا المستجد.في... كورونا في كندا.. ترودو في العزل وزوجته تخضع لفحوصات العرب و العالم

وفي إطار تمدد الفيروس، سجل فجر الخميس إصابة أول ممثل عالمي شهير بكورونا أو "كوفيد 19" بحسب التسمية العلمية.

فقد أعلن الممثل والمخرج الأميركي توم هانكس على تويتر أنه وزوجته الممثلة ريتا ويلسون أصيبا بفيروس كورونا في أستراليا.

إلى ذلك، أوضح عبر تغريدة على حسابه على تويتر أرفقت بصورة بدت كأنها من داخل أحد المستشفيات أو المختبرات، أنه "شعر وزوجته أثناء تواجدهما في أستراليا، بقليل من التعب، ووجع في الجسم، كأنهما أصيبا بنزلة برد، مع ارتفاع بسيط في الحرارة".

وأضاف: " كما هو مطلوب في العالم الآن أجرينا اختبارا لفيروس كورونا، ووجدنا أن النتيجة إيجابية".

مسؤولون عالميون

كما أصيب رئيس البرتغال مارسيلو ريبيلو دي سوسا، ووزيرة الدولة لشؤون الصحة في بريطانيا نادين دوريس، وكذلك رئيس الأركان الإيطالي الجنرال سالفاتوري فارينا، ومعه القائد العام للقوات المسلحة البولندية الجنرال ياروسلاف ميكا بفيروس.

أيضا طال الفيروس وزير الثقافة الفرنسي فرانك ريستر، ووزيرة العدل الفرنسية نيكول بيلوبيه، و7 نواب آخرين معهم أندريه شاسيغن رئيس كتلة النواب الشيوعيين.

وفي إسبانيا، أصيبت وزيرة المساواة الإسبانية إيرين مونتيرو بفيروس كورونا، كما تم إخضاع نائب رئيس الوزراء بابلو إغليسياس للحجر الصحي.

أما البرازيل، أعلنت الحكومة إصابة وزير الاتصالات فابيو واجنجارتن، مؤكدة أن الرئيس جايير بولسونارو يخضع للملاحظة بعد تأكد إصابة الوزير الذي رافق الرئيس في زيارة إلى أميركا الأسبوع الماضي، وأكدت المعلومات أن الوزير المصاب والرئيس قابلا الرئيس الأميركي دونالد ترمب ونائبه.

وأشارت الرئاسة إلى أنها أبلغت السلطات الأميركية بالفعل بإصابة الوزير.

وفي كندا، أفادت المعلومات، الخميس، أن رئيس وزراء كندا جاستين ترودو في العزل، وأن زوجته تخضع للفحص من فيروس كورونا المستجد.

وقرر ترودو عزل نفسه ذاتيا بعد ظهور أعراض كورونا على زوجته، وقرر أيضا العمل من منزله كإجراء وقائي، فيما تخضع زوجته لفحص فيروس كورونا المستجد، كما أعلن مكتبه الخميس.

إيران.. كورونا في مكتب خامنئي

وفي إيران تعرض عدد كبير من المسؤولين للإصابة بكورونا، فيما توفي بعضهم ووسط الجدل حول إصابته بالفيروس، فقط أصيب محمد جواد إيرواني، مسؤول الرقابة والتدقيق الحسابي في مكتب المرشد الأعلى، علي خامنئي، وعضو مجمع تشخيص مصلحة النظام، بالفيروس، وطال الفيروس أيضا 4 وزراء في الحكومة منهم نائب الرئيس ومساعدة الرئيس لشؤون المرأة، ووزيرا الصناعة والسياحة وخمسة من نواب البرلمان.

إلى ذلك، أفادت وسائل اعلام إيرانية الخميس بوفاة محمود بلارك، نائب قائد مقر القدس، التابع للحرس الثوري الإيراني، في الشؤون اللوجيستية، جراء إصابته بكورونا.

وسجلت الأيام الأخيرة إصابة عدد كبير من المسؤولين في إيران، فضلاً عن تقارير عن إصابة أكثر من 20 نائباً في البرلمان.

الرياضة أيضاً

وفي عالم الرياضة، أعلن نادي يوفنتوس إصابة مدافعه دانييلي روجاني، وقبله أعلن عن إصابة تيمو هوبرز مدافع فريق هانوفر الألماني، وكذلك مالك نادي أولمبياكوس اليوناني إيفانجيلوس ماريناكيس.

كما أعلن نادي سامبدوريا عن إصابة لاعبه مانولو غابياديني بفيروس كورونا، ليصبح ثاني لاعب في الدوري الإيطالي يصاب بالفيروس بعد مدافع يوفنتوس دانييلي روغاني.

وكشفت تقارير صحافية، يوم الخميس، عن عدم عودة البرتغالي كريستيانو رونالدو إلى فريقه يوفنتوس الإيطالي، وتواجده في الحجر الصحي، وذلك بعدما أعلن متصدر الدوري عن ثبوت إصابة لاعبه دانييلي روغاني بفيروس كورونا، وإجراء العزل على جميع الفريق وأعضاء النادي.